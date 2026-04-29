Iberojet abre la venta de billetes de su nueva ruta directa entre España y El Salvador

Iberojet, la aerolínea de Ávoris, ha abierto la venta de billetes para su nueva ruta directa entre España y El Salvador, la cual empezará a operar el 13 de septiembre con dos frecuencias semanales y salidas desde Madrid y Barcelona.

Según ha informado la compañía mediante una nota de prensa, los precios partirán desde los 342 euros por trayecto iniciado en la capital española y desde 353 euros saliendo de Barcelona, cifras que situarían a Iberojet como "la opción más asequible del mercado" para volar directamente entre ambos países.

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La apertura de esta nueva conexión responde a una "apuesta estratégica conjunta" por reforzar los flujos turísticos impulsada desde el Gobierno de El Salvador, con un papel especialmente activo de la Ministra de Turismo, Morena Ileana Valdez Vigil, en coordinación con la Presidencia de la República y el Ejecutivo central.

"Esta colaboración institucional ha sido clave para consolidar un corredor aéreo estable que acerque el mercado turístico europeo al destino salvadoreño", ha rezado el comunicado.

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La ruta permitirá a los pasajeros viajar sin escalas entre ambas naciones, ofreciendo una "alternativa eficiente y cómoda" para los viajeros españoles interesados en visitar El Salvador.

Los vuelos serán operados con Airbus A350-900, aeronaves de última generación que destacan por su eficiencia operativa y por su menor consumo de combustible por plaza respecto a generaciones anteriores de aviones de largo radio. Esta eficiencia contribuye a una reducción de las emisiones de CO2 por asiento, alineando la operativa con criterios de sostenibilidad en rutas transoceánicas.

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El Salvador se ha posicionado en los últimos años como un destino emergente en Centroamérica gracias una oferta turística que combina playas, naturaleza, volcanes, cultura, gastronomía y experiencias urbanas.

Iberojet prevé que la conexión directa permitirá incentivar la llegada de turistas españoles y reforzará la presencia de El Salvador en los catálogos de turoperación y distribución turística en España.

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"El Salvador es un destino con el que España comparte historia, idioma y lazos humanos que se renuevan cada generación. Abrir esta ruta directa no es solo una decisión comercial: es un compromiso con los miles de viajeros que merecían una conexión a la altura de esa relación y con los operadores que necesitan una vía de transporte de mercancías fiable y sin intermediarios innecesarios", ha afirmado el presidente ejecutivo de Ávoris, Vicente Fenollar.

Con esta incorporación, Iberojet amplía su red de destinos en Centroamérica, que ya incluye Costa Rica, Honduras, México (Cancún y Querétaro) y República Dominicana (Punta Cana y La Romana), entre otros. Es la única aerolínea que une dos de los países con Barcelona.

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