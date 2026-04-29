El Kremlin confirma presencia de Fico y otros líderes en el desfile militar del 9 de mayo

Moscú, 29 abr (EFE).- El Kremlin confirmó este miércoles la presencia de varios líderes extranjeros en el desfile militar de la Victoria sobre Alemania en la plaza Roja, que tendrá lugar el 9 de mayo, incluido el primer ministro eslovaco, Robert Fico.

"Habrá invitados (extranjeros). Ahora muchos hablan de Fico y puedo confirmar que Fico estará", dijo el asesor de la Presidencia rusa para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov, según las agencias locales.

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Rusia informó anoche de la ausencia de armamento en el desfile con ocasión del 81 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi y justificó la medida por la "intensificación del terrorismo ucraniano".

"En el marco de la amenaza terrorista, por supuesto, se toman toda clase de medidas para minimizar los riesgos”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

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Ésta es la primera vez desde 2007 que el desfile anual en la plaza Roja tendrá lugar sin la presencia de tanques, piezas de artillería y misiles.

Por el adoquinado de la plaza Roja sí marcharán militares y alumnos de escuelas castrenses y también habrá una parada aérea.

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La prensa independiente opina que el motivo real de la decisión es el desarrollo de misiles de largo alcance por parte de Ucrania y al hecho de que los drones enemigos llegan a objetivos situados a más de mil kilómetros de distancia.

Los blogueros militares han sugerido en las últimas semanas que Moscú se planteó incluso suspender el acto, aunque admitieron que esa decisión sería un duro revés para la imagen del Kremlin.

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La parada militar se celebra anualmente en el Día de la Victoria, la fiesta más importante para los rusos, desde 1995, cuatro años después de la caída de la Unión Soviética.

En 2025, con ocasión del 80 aniversario de la Victoria soviética sobre la Alemania nazi, visitaron Moscú una treintena de líderes extranjeros, entre ellos los mandatarios de China, Brasil, Venezuela y Cuba.

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También asistieron al desfile militar del año pasado el propio Fico y el presidente serbio, Alexandar Vucic. EFE