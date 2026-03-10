EEUU designa a Afganistán "Estado patrocinador de detenciones injustas"

Las autoridades talibán mantienen sin cargos a Dennis Coyle, un investigador académico estadounidense de 65 años, y a Mahmud Habibi, empresario con ciudadanía estadounidense, pese a los reiterados pedidos de su liberación. El primero residía en Afganistán desde hace casi veinte años y fue arrestado por la Inteligencia talibán en enero de 2025, mientras el segundo fue detenido en agosto de 2022 junto a empleados de su compañía, de los cuales la mayoría ya ha sido liberada. A causa de estas y otras situaciones similares, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha declarado que Afganistán es “Estado patrocinador de detenciones injustas”. Esta acusación incluye la exigencia inmediata de liberación de los ciudadanos estadounidenses arrestados y una advertencia sobre el elevado nivel de riesgo para quienes viajan a ese país de Asia central.

De acuerdo con información de la agencia Europa Press, la declaración fue realizada por el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de un comunicado publicado por la dependencia estadounidense. Rubio sostuvo que las autoridades talibán “continúan empleando tácticas terroristas, secuestrando personas para pedir rescates o buscar concesiones políticas”, lo que calificó como una práctica que debe detenerse de inmediato. El funcionario subrayó que “no es seguro para los estadounidenses viajar a Afganistán porque los talibán continúan deteniendo injustamente a nuestros compatriotas y a otros ciudadanos extranjeros”.

El secretario Rubio especificó que los talibán deben liberar a “Dennis Coyle, Mahmud Habibi y a todos los estadounidenses detenidos injustamente en Afganistán ahora y comprometerse a cesar la práctica de la diplomacia de rehenes para siempre”. Según difundió Europa Press, Coyle permanece en condiciones de casi aislamiento, sin la posibilidad de usar el baño sin permiso y sin acceso adecuado a atención médica. Esta información se ha hecho pública a través de un sitio web impulsado por los familiares de Coyle, con el objetivo de recabar apoyos para su liberación.

En el caso de Habibi, la Fundación Foley, una organización dedicada a la defensa de estadounidenses detenidos en el extranjero, ha reportado que se encuentra arrestado sin haber podido comunicarse con su esposa o su hija, ni con representantes diplomáticos de Estados Unidos. La organización también ha señalado que, al igual que en el caso de Coyle, las autoridades afganas no han presentado cargos formalmente contra Habibi tras su detención junto a una treintena de trabajadores, la mayoría de los cuales ya han sido puestos en libertad.

La postura del Departamento de Estado enfatizó que la política de “diplomacia de rehenes” adoptada por los talibán constituye una amenaza directa para los ciudadanos estadounidenses y representa un obstáculo para las relaciones con el gobierno de Afganistán. Según remarcó Europa Press, esta designación pretende aumentar la presión internacional y nacional para lograr la liberación de los detenidos y también alertar a los ciudadanos estadounidenses de los peligros existentes en el país asiático.

La situación se suma a las preocupaciones ya existentes en torno a la seguridad y derechos humanos bajo el régimen talibán, factor que, según información publicada por Europa Press, ha generado constantes advertencias oficiales para evitar los viajes hacia esa nación. Los funcionarios de Estados Unidos afirmaron que continuarán reclamando la liberación de cada uno de los ciudadanos estadounidenses privados de libertad, mientras se siguen registrando casos de extranjeros arrestados bajo circunstancias no justificadas ni debidamente explicadas por las autoridades talibán.