Colombia confirma la muerte del jefe del Frente 18 de las disidencias, alias 'Ramiro', en una bombardeo

Las Fuerzas Armadas de Colombia han confirmado este martes la muerte de Erlinson Echavarría Escobar, alias 'Ramiro', jefe del Frente 18 de las disidencias de las extintas FARC, en un bombardeo sobre el municipio de Ituango, en el norte del país.

En el operativo han caído otros seis integrantes de esta estructura armada, aliada de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) que comanda Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', y ha sido detenida la hermana de 'Ramiro'.

Se trata de un "contundente resultado" sobre las disidencias de 'Mordisco' que operan en Antioquia y contra un 'Ramiro' con más de 22 años de pasado criminal y varias órdenes de arresto por delitos tales como extorsión, homicidio, posesión ilegal de armas, reclutamiento de menores, desplazamiento forzado y terrorismo.

"La seguridad es posible. El Estado somos todos y los buenos somos más", ha celebrado el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, en sus redes sociales.

Se trata del tercer bombardeo del Ejército en lo que va de año contra grupos armados, después del lanzado contra posiciones de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Catatumbo, y de las disidencias de 'Mordisco' en Guaviare, donde cayeron ochos de sus integrantes.

En las últimas horas, el comandante general de las Fuerzas Militares, Hugo Alejandro López, ha cifrado en 1.590 los integrantes de estos grupos armados abatidos en operaciones del Ejército en lo que va de año, así como en 55 las toneladas de cocaína requisadas. "Seguimos protegiendo a Colombia", ha enfatizado.

Asimismo, en el último día se ha conocido la detención en menos de 72 horas de dos hermanos de 'Iván Mordisco', Andrés y Juan Gabriel Vera Fernández, conocidos como 'Conejo' y 'La Jota', respectivamente.

