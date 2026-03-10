Aramco ganó un 12% menos en 2025 por la bajada de los precios del petróleo

Saudi Aramco, la mayor petrolera del mundo, registró un beneficio neto atribuible de 92.811 millones de dólares (80.228 millones de euros) en 2025, lo que supone una reducción del 11,6% respecto del mismo periodo del ejercicio precedente ante la caída de los ingresos por la bajada de los precios del crudo, según refeja el informe de resultados publicado este martes.

De hecho, el precio promedio del petróleo crudo durante el ejercicio fue de 69,2 dólares, frente a los 80,2 dólares del año precedente, mientras que en el cuarto trimestre el precio se situó en 64,1 dólares, un 12,3% por debajo del coste de un año antes.

De este modo, la cifra de negocio de la petrolera en el conjunto del pasado ejercicio disminuyó un 7,2% interanual, hasta 445.654 millones de dólares (385.232 millones de euros).

La petrolera explicó que la disminución de los ingresos se debió principalmente "a la bajada de los precios del petróleo crudo", así como a la bajada de los precios de los productos refinados y químicos, lo que compensó solo parcialmente con mayores volúmenes vendidos.

Entre octubre y diciembre de 2025, el beneficio neto de Aramco alcanzó los 17.768 millones de dólares (15.359 millones de euros), un 20,5% menos que un año antes, mientras que los ingresos sumaron 111.010 millones de dólares (95.959 millones de euros), un 2,9% menos.

El consejo de Aramco ha declarado un dividendo base de 21.146 millones de dólares (18.279 millones de euros) en el cuarto trimestre, un 4,2% más que hace un año, mientras que la distribución de vinculada al desempeño baja a 219 millones de dólares (189 millones de euros), un 98% menos.

De este modo, para el conjunto de 2025 el dividendo base alcanza los 84.577 millones de dólares (73.110 millones de euros), un 4,2% más que en 2024, pero el dividendo por rendimiento baja un 98%, hasta 876 millones de dólares (757 millones de euros), frente a los 43.092 millones de dólares (37.250 millones de euros) distribuidos el año precedente.

"Aramco registró un sólido crecimiento y sólidos flujos de caja en 2025, lo que reforzó la confianza en nuestra estrategia", declaró el presidente y consejero delegado de Aramco, Amin H. Nasser, quiem destacó la disciplinada asignación de capital y las operaciones de bajo coste, de la empresa en un año marcado por la volatilidad de los precios.

"Tras otro año de demanda récord de petróleo en 2025, creemos que las inversiones continuas en nuestras operaciones nos posicionan bien para el futuro", añadió.