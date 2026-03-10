Alaska sale en defensa de Alejandra Rubio ante su debut como escritora: "Todo esto de la intrusión..."

La revista Fearless ha celebrado este lunes la quinta edición de sus Premios Fearless Woman para reconocer el talento, la fuerza y la valentía de 20 mujeres que han marcado la diferencia este año en sectores como la moda, la comunicación, el arte, o la música. Entre las premiadas, Alaska, que inseparable de Mario Vaquerizo, no ha dudado en salir en defensa de Alejandra Rubio por las críticas que ha recibido tras anunciar el lanzamiento de su primera novela, 'Si decido arriesgarme', en una noche en la que Mar Flores -otra de las galardonadas- se desmarcó de la faceta de escritora de su nuera asegurando tajante que no ha leído el libro y que "una persona po escribir un libro no es escritora", aunque sí ha matizado que lo decía por ella y no por la novia de su hijo Carlo Costanzia.

"¿Y por qué no va a escribir un libro Alejandra? Vamos a ver, yo también he escrito un libro. Maravilla, claro. No, no, es que me... todo esto es lo de la intrusión... El día que yo empecé a presentar 'La bola de cristal', yo nunca había presentado un programa. Qué bien que hay gente a la que se le ocurren esas cosas, claro. Tonterías" ha expresado la cantante con firmeza, defendiendo que al igual que ella la hija de Terelu Campos tiene derecho a salirse de lo 'marcado' a probar nuevos retos profesionales.

"Trabajar en lo que te gusta es un regalo, y seguro que yo también recibo críticas, pero cuando las ves las borras y punto. Tú en mi casa no vienes a insultarme, básicamente. Te quedas al otro lado del felpudo virtual" ha sentenciado, dando así un consejo a Alejandra para que haga oídos sordos a los ataques ante la publicación de su primer libro.