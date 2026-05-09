Merz se muestra optimista respecto a cohesión de la OTAN a pesar de tensiones con EE.UU.

Berlín, 9 may (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, se mostró optimista este sábado respecto a la cohesión de la OTAN a pesar de las tensiones con Estados Unidos y la anunciada retirada de tropas estaounidenses de Alemania.

"La fortaleza de la OTAN no depende únicamente del número de efectivos, sino de la unidad y la determinación, y esa unidad sigue existiendo. No tengo duda alguna de que Estados Unidos tiene un gran interés en una OTAN europea fuerte", afirmó en una rueda de prensa en Estocolmo, donde participó como invitado en el congreso anual del Partido Moderado del primer ministro sueco, el conservador Ulf Kristersson.

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Estados Unidos anunció recientemente su intención de retirar unos 5.000 de los aproximadamente 39.000 soldados estadounidenses estacionados en Alemania, y aunque esta retirada parcial ya era previsible, el anuncio se produjo en un contexto de crecientes tensiones entre el jefe de la Casa Blanca y el cancilller y después de que Merz criticara a Washington por no tener una estrategia en la guerra contar Irán.

Tanto Merz, líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU), como Kristersson destacaron la importancia de trabajar juntos para garantizar la seguridad.

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Según Kristersson, Suecia y Alemania, junto con sus vecinos nórdicos, bálticos y polacos, conforman lo que podría describirse como una comunidad de seguridad del norte de Europa.

Para el primer ministro sueco, "esta comunidad es hoy más fuerte que hace un año y dentro de un año será aún más fuerte".

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"Si queremos mantener la paz en el futuro, debemos estar preparados y ser capaces de defendernos por nosotros mismos. Al igual que Suecia, Alemania está invirtiendo ahora masivamente en nuestro ejército y en nuestras capacidades militares. Es una tarea enorme, pero no tenemos otra opción", dijo Merz, citado por la agencia sueca TT. EFE

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