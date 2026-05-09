Starmer recupera al ex primer ministro Gordon Brown como enviado económico internacional

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado este sábado el nombramiento de un histórico del partido Laborista como es el ex primer ministro Gordon Brown para desempeñar el cargo de "asesor especial para finanzas globales" en una decisión adoptada tras el descalabro en las elecciones municipales de esta semana.

Brown, también antiguo ministro de Hacienda, tendrá la responsabilidad de de desarrollar nuevas alianzas financieras internacionales "que puedan respaldar la inversión relacionada con la defensa y la seguridad, incluidas medidas que refuercen la relación del Reino Unido con Europa".

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Dado su pasado ministerial, Starmer considera que el ex primer ministro "está en una posición privilegiada para colaborar con nuestros aliados internacionales a fin de construir un país más fuerte e impulsar la seguridad y la resistencia" de Reino Unido.

Su nombramiento se produce mientras el Reino Unido se prepara para asumir la presidencia del G20, el grupo de las principales naciones industrializadas, el próximo año.

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Starmer también ha nombrado a la ex vice presidenta del Partido Laborista, Harriet Harman, antigua número dos del partido precisamente bajo el mandato de Brown (2007-2010) como su nueva asesora en temas de mujeres y niñas.