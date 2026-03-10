Aitana Sánchez-Gijón regresa a 'Malquerida', su obra debut y entona el 'No a la guerra': "Estamos en manos del caos"

A escasos metros del Teatro Español, Greenpeace desplegó una pancarta con el mensaje “No a la guerra” en la Puerta del Sol, sumándose a la confluencia de reivindicaciones pacifistas en la capital. De acuerdo con Europa Press, en el mismo contexto, Aitana Sánchez-Gijón, intérprete principal de la nueva puesta en escena de ‘Malquerida’, instó a que “haya más lonas como esa en todas partes, en todo el mundo, todo el tiempo”, señalando la necesidad de un compromiso constante y global en contra de los conflictos armados.

Según publicó Europa Press, durante la presentación de la obra, Sánchez-Gijón lanzó un firme llamado pacifista destacando que el mundo está “en manos del caos y de la ley del más fuerte”. Desde el escenario y frente a los medios, expresó su preocupación sobre el rumbo que está tomando la sociedad actual, advirtiendo que la ausencia de comportamientos civilizados y de mecanismos que encaucen las pasiones humanas conduce a un entorno dominado por la fuerza, situación que, según sus palabras, está llevando al mundo “al desastre”. La actriz remató su intervención con una exclama: "No a la guerra".

En el acto, la directora de la obra, Natalia Menéndez, intervino antes de finalizar la rueda de prensa recitando un poema de Rafael Alberti en favor de la paz, con versos como: “Paz, paz, paz, paz luminosa, una vida de armonía sobre una tierra dichosa. Paz sin fin, paz verdadera, paz que al alba se levante y a la noche no se muera”, según recogió el medio Europa Press.

El medio consignó que Sánchez-Gijón regresa a los escenarios con ‘Malquerida’, de Jacinto Benavente, obra que marcó su debut teatral a los 19 años en el papel de Acacia y que, en esta oportunidad, la encuentra interpretando a Raimunda, la madre. Al referirse a esta nueva versión, resaltó que es distinta, con muchos elementos renovados respecto a la original. Describió que, durante los ensayos, percibió una especie de “memoria” en su forma de interpretar, como si la experiencia pasada permaneciera en su ADN artístico.

La consagrada actriz calificó la obra como un ejemplo de drama familiar intenso, donde los conflictos y pasiones subterráneas pueden terminar por afectar la vida de los más cercanos. Según detalló Europa Press, para Sánchez-Gijón, la pieza aborda cómo las tensiones íntimas y los vínculos familiares en crisis actúan como un reflejo social, extrapolando esas dinámicas al contexto más amplio en el que se producen conflictos colectivos.

El espectáculo se representa en el Teatro Español entre el 13 de marzo y el 26 de abril, en el centro de Madrid, y cuenta con un elenco encabezado por Juan Carlos Vellido (Esteban), Lucía Juárez (Acacia), Goizalde Núñez (Juliana), José Luis Alcobendas (Eusebio), Dani Pérez Prada (El Rubio), Álex Mola (Norberto) y Antonio Hernández Fimia (Faustino), según difundió Europa Press.

La adaptación actual prescinde del artículo original en el título, por iniciativa de Juan Carlos Rubio, encargado de esta versión, quien según publicó Europa Press, explicó que el cambio responde al propósito de generalizar la actitud representada en la obra, evitando circunscribirla a una única persona.

Cuestionada sobre su evolución personal y profesional desde aquel primer papel, Sánchez-Gijón reconoció que entonces se sentía “un poco encogida”, y aconsejaría a su yo joven disfrutar más del proceso y transitar sin temor las dudas e inseguridades propias del aprendizaje, reportó Europa Press. A lo largo de la obra, la actriz considera que se ha buscado resaltar la magnitud del conflicto familiar, elevando la temática a una escala que va más allá de lo individual.

La pieza pone sobre la mesa cuestiones relativas al manejo de las pasiones humanas, cómo su descontrol puede derivar en consecuencias destructivas tanto para los individuos como para sus entornos, tema que, para Sánchez-Gijón, mantiene vigencia al ser reflejo, en su opinión, de procesos similares en la sociedad actual.

Europa Press destacó también el tono general de la presentación, donde lo artístico y lo social convergieron en los mensajes de paz, tanto desde el escenario como en manifestaciones públicas paralelas en la ciudad, evidenciando la preocupación compartida por la violencia y los conflictos en el contexto contemporáneo.