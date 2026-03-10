ACNUR cifra en más de 100.000 las personas desplazadas por los ataques en Líbano en tan solo 24 horas

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha cifrado este martes en más de 100.000 las personas desplazadas en tan solo las últimas 24 horas por los ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra el territorio desde el inicio de la ofensiva lanzada contra Irán el pasado 28 de febrero.

En total, esto sitúa el número de desplazados desde dicha fecha en unos 667.000, un claro aumento desde los 517.000 registrados el día anterior, lo que acentúa la grave crisis que ya registraba la región, con unos 24,6 millones de personas desplazadas antes de esta última crisis, según un comunicado.

La representante de ACNUR en Líbano, Karolina Lindholm, ha lamentado las órdenes de evacuación emitidas por las fuerzas israelíes y dirigidas a los residentes de 53 localidades y zonas "densamente pobladas de Líbano", que "han obligado a miles de familiares a huir de sus casas en cuestión de minutos". "Las vidas de millones de personas han quedado trastocadas a una escala sin precedentes", ha aseverado.

Así, ha explicado que alrededor de 120.000 desplazados se encuentran actualmente en centros colectivos habilitados por el Gobierno, mientras que muchos otros se alojan con familiares o amigos o siguen buscando un lugar donde quedarse. "Numerosas familias --muchas de ellas ya desplazadas durante las hostilidades de 2024-- huyeron precipitadamente con apenas lo imprescindible, buscando refugio en Beirut, en distritos del norte y en distintas zonas del valle de la Becá", ha afirmado.

En este sentido, ha aclarado que existe un repunte del "miedo, la incertidumbre y el trauma repetido al que se enfrentan muchas familias". No obstante, ha recordado que también se están registrado desplazamientos hacia Siria, donde las autoridades han advertido de que ya han cruzado la frontera unas 78.000 personas, entre ellas 7.700 ciudadanos libaneses.

"Es importante recordar que el Líbano ya acoge a una de las mayores poblaciones refugiadas per cápita del mundo. Muchas de las personas refugiadas también se están viendo afectadas por este nuevo desplazamiento, lo que añade presión a un país que atraviesa múltiples crisis", ha expresado Lindholm, que ha recalcado que la situación es "muy volátil".

"Los civiles deben ser protegidos en todo momento, y es imprescindible garantizar un acceso humanitario seguro y sin trabas para que la ayuda llegue a quienes más la necesitan", ha afirmado.

LA OIM PIDE ACABAR CON EL "SUFRIMIENTO"

Desde la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han subrayado, además, que se trata de unas "cifras alarmantes" de desplazamientos y han apuntado a que unas 90.000 personas se han visto obligadas a desplazarse solo esta mañana. El portavoz de la organización, Mohamedali Abunajela, ha señalado que estos datos podrían ser muy superiores.

"Muchas personas han sido obligadas a abandonar sus viviendas en una región que ya se encuentra bajo mucha presión y que hace frente a una de las mayores crisis de desplazamiento a nivel global. (...) Trabajamos junto a las agencias de la ONU para declarar la emergencia y fomentar una respuesta coordinada y rápida", ha apuntado.

A su vez, ha hecho hincapié en la necesidad de rebajar la tensión, proteger a los civiles y garantizar que se respeta el Derecho Internacional, que debe ser prioritario para evitar más sufrimiento", ha zanjado.

NUEVOS ATAQUES

Las autoridades libanesas han elevado a cerca de 400 los muertos a causa de la oleada de bombardeos lanzada por Israel en respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Este mismo martes, el Ejército de Israel ha vuelto a atacar zonas cercanas a la ciudad costera de Tiro, en el sur de Líbano, tras emitir una serie de alertas en la que matizaba que su objetivo eran "posiciones de Hezbolá", el partido-milicia chií libanés al que Israel considera una "organización terrorista". Por ello, ha pedido previamente la población local abandonar la zona.