VÍDEO: Rubio denuncia que Irán trata de "tomar como rehén" al mundo con ataques "terroristas" contra países vecinos

El secretario de Estado, Marco Rubio, insistió en la necesidad de eliminar completamente la capacidad de Irán para lanzar misiles, señalando que esto incluye no solo el desmantelamiento de los misiles y sus lanzadores, sino también el cierre de las instalaciones y fábricas donde se producen, así como la destrucción de la Armada iraní. De acuerdo con Europa Press, estas declaraciones acompañaron la defensa del despliegue militar estadounidense en la región, justificado bajo la premisa de frenar las acciones del gobierno iraní, que según Rubio, amenazan la estabilidad y la seguridad tanto regional como global.

Durante un acto oficial en Washington con motivo del Día de los Rehenes y Detenidos Injustamente, Rubio señaló que el régimen clerical de Irán utiliza tácticas que catalogó como "terroristas" contra países vecinos. Detalló que estos ataques afectan infraestructuras energéticas, embajadas y población civil, lo que a su juicio convierte a Irán en un actor que busca mantener "como rehén" al resto del mundo. Según publicó Europa Press, Rubio subrayó que el mundo está siendo testigo de la amenaza constante que representa el gobierno iraní y recalcó que el uso de esos métodos por parte de un estado constituye terrorismo.

El secretario de Estado estadounidense puntualizó el actual enfoque militar de su país respecto a Irán, aseverando que la operación en curso tiene metas bien definidas. Según el propio Rubio, los esfuerzos apuntan a inhabilitar la capacidad iraní de fabricar y lanzar misiles y drones de ataque de un solo uso. Este tipo de armamento ha sido señalado repetidamente por autoridades estadounidenses como el principal recurso iraní para perpetrar ataques transnacionales que ponen en riesgo no solo la seguridad regional, sino también intereses occidentales y de aliados en Medio Oriente.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos argumentó que los avances realizados por el Ejército estadounidense han reducido de manera significativa las capacidades bélicas de Irán. En el discurso recogido por Europa Press, Rubio afirmó que "cada día, este régimen en Irán tiene menos misiles, menos lanzadores, sus fábricas producen menos y su Armada está siendo devastada", anticipando un entorno global más seguro si la misión estadounidense culmina según lo planeado.

Las declaraciones del secretario de Estado surgen en un contexto de reiteradas denuncias desde Washington respecto a la conducta de Teherán. Desde la capital estadounidense se observa con preocupación la estrategia iraní que, según Rubio, se traduce en ataques deliberados a la infraestructura crítica y a ciudadanos de países vecinos, consolidando las tensiones y los riesgos para la paz internacional.

Según Europa Press, Rubio aprovechó el acto oficial para recalcar que la operación militar cuenta con objetivos claros y que, en su opinión, las fuerzas estadounidenses avanzan adecuadamente hacia su consecución. Reafirmó que se busca eliminar la amenaza que representan los misiles y drones iraníes y frenar la producción de estos sistemas de armamento. La intervención del secretario de Estado coincidió con un momento especialmente sensible dentro de las relaciones internacionales en Medio Oriente, donde las acciones y reacciones en materia militar tienen un impacto directo sobre la estabilidad de una zona históricamente marcada por la conflictividad.

Rubio, durante su intervención, abordó también la cuestión de los ataques a embajadas, subrayando que estas acciones representan una violación directa a la seguridad diplomática y al principio de inmunidad de las misiones extranjeras. Según advirtió el secretario de Estado, tales operaciones constituyen un desafío a las normas internacionales y refuerzan su argumento sobre la necesidad de contener el accionar iraní mediante una respuesta militar sostenida y específica.

La visita y el discurso del secretario de Estado se produjeron en el marco de una jornada que, de acuerdo con Europa Press, buscó también sensibilizar a la opinión pública sobre la situación de los rehenes y detenidos injustamente, tema que Rubio vinculó a la postura del régimen iraní. Este mensaje se integró dentro de la narrativa estadounidense sobre Irán como un agente desestabilizador, al tiempo que justificó las acciones bélicas con el argumento de restaurar la seguridad y evitar amenazas contra civiles y aliados.

Para quienes deseen acceder a materiales audiovisuales relacionados con la intervención del secretario de Estado, Europa Press informó sobre la disponibilidad de imágenes en sus plataformas. El medio ofrece además canales de consulta directa para la obtención de información adicional sobre este episodio y sus contextos.