¿Una masa de pizza crujiente y esponjosa por dentro? La opción más artesanal que revolucionará tu paladar

A todos nos gusta la pizza. Siempre está cuando tenemos algo que celebrar, en una reunión de amigos o en esos días que no nos apetece cocinar. Da igual dónde la disfrutemos, dentro o fuera de casa, la clave está en encontrar una de calidad que nos haga saborear lo auténtico y uno de los aspectos más importantes para ello es la masa. ¿Una textura crujiente por fuera y esponjosa por dentro? Sí, es lo que todos buscamos.

No nos conformamos con cualquier cosa, cada vez presentamos gustos más sofisticados y esto hace que seamos más exigentes cuando pedimos una pizza a domicilio o en un restaurante. Como decíamos, el secreto está en la masa y ahora la novedad es la masa madre, una nueva innovación a la que se ha sumado Domino's.

'Madrízzima', la nueva pizza de Domino's elaborada con masa madre y aceite de oliva virgen extra

Siendo conscientes de que la clave está en el sabor, la compañía se ha convertido en la primera cadena de pizza a domicilio en apostar por esta masa: su nueva 'Madrízzima' combina mase madre, aceite de oliva virgen extra, doble fermentación y un cuidadoso reposo que le aporta una textura crujiente por fuera y sorprendentemente esponjosa por dentro. ¿El resultado? Un sabor auténtico, ligero y profundo, pensado para quienes disfrutamos de una pizza aireada, diferente y de calidad, donde la paciencia se convierte puro placer.

La masa madre es una de las técnicas de planificación más antiguas del mundo, ya sea utilizaba en el 1500 a.C. en Egipto, donde se descubrió que el reposo de harina y agua provocaba una fermentación natural que potenciaba el sabor y la textura. Hoy en día se ha convertido en un símbolo de artesanía y calidad, apreciada por chefs y panaderos por sus sabores complejos, su textura esponjosa y corteza crujiente. Gracias a este proceso de fermentación, la masa resulta más ligera y digestiva que las masas rápidas convencionales.

Sé de los primeros en probarla: desde el 9 al 15 de marzo

Una masa ligera, que se adapta a la perfección a cualquier ingrediente que se le quiera añadir y perfecta para quienes buscan una opción más artesanal como para quienes disfrutan experimentando con sabores distintos... Un lanzamiento que viene acompañado por una celebración: Domino's invita a sus clientes a ser los primeros en descubrirla.

Desde el 9 al 15 de marzo, las 10 primeras personas que lleguen a cada uno de los más de 400 establecimientos podrán probarla gratis en el local. En total, se repartirán más de 25.000 pizzas en toda España: una oportunidad perfecta para quedar con tus amigos más 'pizzeros' y descubrir esta nueva creación.

Tras los lanzamientos 'Croissantizzima' y 'Croissantizzimas Deluxe', llega 'Madrízzima'

Una apuesta que llega tras el éxito de lanzamientos como 'Croissantizzima' y 'Croissantizzimas Deluxe', con la que sigue reforzando su apuesta por la calidad y la innovación en masas con este tipo de propuestas únicas que buscan satisfacer todos los paladares y seguir sorprendiendo a los consumidores.

Domino's se convierte así en la primera marca del sector de pizza delivery en ofrecer una masa madre elaborada con aceite de oliva virgen extra y un reposo prolongado. Desde la textura hasta el sabor de 'Madrízzima' ha sido cuidado para que cada bocado nos haga vivir una experiencia memorable... y lo mejor de todo es que ya puedes disfrutar de ella en sus tiendas o pedirla a domicilio para a través de su web y app.