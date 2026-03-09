Agencias

Trump asegura que la guerra contra Irán está "prácticamente terminada"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que la ofensiva contra Irán está "prácticamente terminada", más de una semana después de que los ejércitos estadounidense e israelí lanzaran un ataque sorpresa sobre el país centroasiático, lo que ha desatado n

"Creo que la guerra está prácticamente terminada", ha afirmado en una entrevista telefónica concedida a la cadena de televisión CBS, alegando que "no les queda nada, no les queda nada en el sentido militar".

En este sentido, el inquilino de la Casa Blanca ha detallado que "no tienen Armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea". "Sus misiles están destrozados, sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluidas sus fábricas de drones", ha recalcado.

Asimismo, ha celebrado que la guerra está "muy adelantada con respecto al calendario previsto", días después de apuntar a que los ataques contra territorio iraní se prolongarían a un período de entre cuatro y cinco semanas.

El Ministerio de Salud de Irán ha confirmado este domingo que la primera semana de ataques conjuntos de Estados Unidos Israel sobre el país ha dejado ya al menos 1.200 muertos y más de 10.000 heridos.

EuropaPress

