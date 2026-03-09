Agencias

Serbia prohíbe exportar petróleo y derivados ante la subida de precios por guerra en Irán

Zagreb, 9 mar (EFE).- El Gobierno de Serbia prohibió este lunes la exportación de petróleo y todos sus derivados para motores hasta el 19 de marzo, cuando volverá a considerar la situación.

En un comunicado, el Ejecutivo de Belgrado precisó que la prohibición se aplica a la exportación de diésel, gasolina y petróleo crudo y se refiere a todos los medios de transporte.

El objetivo es proteger el mercado interno de la escasez y las subidas de los precios causadas por las perturbaciones globales en el mercado mundial a raíz de la guerra en Irán, explicó la ministra serbia de Minería y Energía, Dubravka Djedovic Handanovic.

El país balcánico importó en 2025 el ochenta por ciento del petróleo que utiliza, que procesa en su refinería de Pancevo, mientras exporta sobre todo derivados a los países vecinos de Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Macedonia del Norte. EFE

