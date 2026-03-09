Agencias

Rocío Carrasco, tajante tras su última derrota judicial contra Antonio David Flores: "Tengo la conciencia tranquilísima"

Acompañada de amigos en un evento cultural y sin referirse directamente a la reciente resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, Rocío Carrasco aseguró sentirse “muy bien” y recalcó que no tiene intención de abordar el tema en público

Guardar

Durante la inauguración de una exposición pictórica, en la que se encontraba acompañada por amigos cercanos, Rocío Carrasco evitó pronunciarse sobre la reciente decisión de la Audiencia Provincial de Madrid relacionada con su litigio judicial contra Antonio David Flores. El medio Europa Press reportó que, mientras celebraba el evento cultural junto a figuras como Aldo Comas y su amiga Anabel Dueñas, Carrasco confirmó frente a cámaras que tiene la conciencia tranquila, pese al fallo desfavorable en los tribunales.

Según publicó Europa Press, la hija de Rocío Jurado asistió al acto de apertura de la nueva exposición del artista Aldo Comas, esposo de la actriz Macarena Gómez. Durante la velada, Carrasco compartió comentarios sobre sus amistades y expresó su apoyo hacia Alejandra Rubio, resaltando la dedicación que ha puesto Rubio en la escritura de su primera novela titulada 'Si decido arriesgarme'. Carrasco manifestó: “Es fantástica, seguro que su libro es un éxito. Yo ya conocía su faceta de escritora, sabía que estaba preparando un libro. No me sorprende para nada que vaya a publicarlo, y desde luego que pienso leerlo. Que no piense la gente que esto le viene de ahora, lleva mucho tiempo escribiendo y escribe muy bien”.

El evento, según consignó Europa Press, se desarrolló en un ambiente distendido y social, pero las preguntas sobre asuntos familiares y judiciales no estuvieron ausentes. Ante la consulta sobre las críticas de Amador Mohedano, quien la acusó de “sinvergüenza” en relación a su comportamiento con su familia, Rocío Carrasco optó por el silencio y no abordó la situación. Tampoco hizo declaraciones directas respecto a su reciente derrota judicial frente a Antonio David Flores, tras la desestimación de su recurso de apelación en el que reclamaba una indemnización de 120.000 euros por supuesta vulneración del derecho al honor y a la intimidad personal, derivada de una entrevista concedida por Flores a la revista Lecturas en 2016.

Ante la insistencia de los medios sobre estos asuntos, Carrasco respondió: “Estoy muy bien. Yo es que, de verdad que no... estoy tranquila, tengo la conciencia tranquilísima”. Insistió en que no tiene intención de retomar debates sobre cuestiones personales y judiciales en público y, al referirse a posibles arrepentimientos, contestó de manera evasiva mientras apreciaba el arte expuesto: “Me voy a arrepentir de no comprar un cuadro de estos”.

Europa Press detalló que Carrasco decidió centrar su presencia y comentarios en el entorno artístico del evento, eludiendo temas controvertidos y recordando que prefería disfrutar del ambiente artístico antes que tratar asuntos de índole personal. Tras responder brevemente y sin entrar en detalles sobre el veredicto del tribunal y el litigio con su exmarido, la hija de Rocío Jurado se despidió de los reporteros afirmando: “Demasiado bonito todo lo que tenemos como para ponernos a hablar de esas cosas. Me voy chicos”.

La resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, según explicó Europa Press, concluyó con la desestimación del recurso presentado por Carrasco, manteniéndose así la sentencia previa que no le reconoció los daños reclamados en concepto de vulneración de derechos personales. Flores, expareja de Carrasco y padre de sus hijos, había realizado declaraciones en 2016 en una publicación de tirada nacional, lo que motivó la demanda por parte de Carrasco.

Durante el transcurso del evento cultural, las interacciones de la protagonista, tanto con otros asistentes como ante las preguntas de los periodistas, estuvieron marcadas por su determinación de mantener distancia de los asuntos familiares y judiciales en el ámbito mediático. El medio Europa Press relató que Carrasco disfrutó del encuentro y reiteró su apoyo a la literatura y al arte, eludiendo en todo momento debatir sobre las polémicas recientes que la involucran en temas legales y personales.

Temas Relacionados

Rocío CarrascoAntonio David FloresAmador MohedanoEuropa PressMadridTVEDerrota judicialDerecho al honorMacarena GómezAlejandra RubioEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Higinio Rivero no pasa la clasificación en el sprint de esquí de fondo en un día histórico

Higinio Rivero no pasa la

Un estudio denuncia la inseguridad de los repartidores a domicilio en Europa y pide normas

Infobae

Banco Sabadell renueva el patrocinio del Trofeo Conde de Godó de tenis para cuatro años más

Banco Sabadell renueva el patrocinio

OIEA: la energía nuclear es "una fuente de soberanía" a pesar de su antigua mala prensa

Infobae

Mueren cuatro miembros de una milicia iraquí en un bombardeo achacado a EEUU contra el norte de Irak

Mueren cuatro miembros de una