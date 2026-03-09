Agencias

Ortega ha presentado este lunes una denuncia contra el Comité Ejecutivo Nacional y el de Garantías de Vox

Guardar

El todavía portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha presentado este lunes una denuncia contra el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido y contra el Comité de Garantías tras su expediente de expulsión de la organización.

En una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, el edil ha explicado que desde la dirección le pidieron que se "hiciera el harakiri" presentando su dimisión en el Ayuntamiento como portavoz como "si hubiese hecho algo malo".

"Si no lo cumplía ya tenían la excusa para expulsarme, que es el expediente de expulsión", ha indicado. Ante esto acaba de "presentar esta mañana una denuncia contra el Comité Ejecutivo Nacional en pleno y contra los miembros que conforman el supuesto Comité de Garantías de Vox".

Según Ortega Smith, aún no ha vencido "ni siquiera el plazo del primer recurso de reposición", que lo hace esta semana. Además, ha indicado que cuando exista resolución todavía tiene recursos alzados ante el Comité Ejecutivo Nacional. "Y luego me veré obligado a ir a los tribunales a defenderme", ha adelantado el concejal en el Ayuntamiento de Madrid.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Al menos 19 muertos en un ataque israelí contra un edificio en sur de Líbano, dice agencia

Infobae

El 53% de los puestos directivos y de coordinación en los supermercados están ocupados por mujeres

Las cadenas de distribución integran cada vez más a mujeres en mandos intermedios y alta gestión, con avances históricos respecto a la última década, impulsados por políticas internas y demandas de igualdad, según datos de la patronal sectorial

El 53% de los puestos

En Croacia empiezan a cumplir servicio militar los primeros reclutas desde 2008

Infobae

Ataques israelíes en el sur de Líbano dejan más de una veintena de muertos en las últimas horas

Las acciones militares en territorio libanés se intensifican con ofensivas que han causado decenas de víctimas, incluyendo niños, mientras persisten ataques contra facciones respaldadas por Irán y se agrava la tensión tras el fallido rescate de un soldado desaparecido

Ataques israelíes en el sur

Colonos israelíes salen de "caza" en Cisjordania en paralelo a la ofensiva contra Irán

Infobae