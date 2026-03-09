Ortega ha presentado este lunes una denuncia contra el Comité Ejecutivo Nacional y el de Garantías de Vox

El todavía portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha presentado este lunes una denuncia contra el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido y contra el Comité de Garantías tras su expediente de expulsión de la organización.

En una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, el edil ha explicado que desde la dirección le pidieron que se "hiciera el harakiri" presentando su dimisión en el Ayuntamiento como portavoz como "si hubiese hecho algo malo".

"Si no lo cumplía ya tenían la excusa para expulsarme, que es el expediente de expulsión", ha indicado. Ante esto acaba de "presentar esta mañana una denuncia contra el Comité Ejecutivo Nacional en pleno y contra los miembros que conforman el supuesto Comité de Garantías de Vox".

Según Ortega Smith, aún no ha vencido "ni siquiera el plazo del primer recurso de reposición", que lo hace esta semana. Además, ha indicado que cuando exista resolución todavía tiene recursos alzados ante el Comité Ejecutivo Nacional. "Y luego me veré obligado a ir a los tribunales a defenderme", ha adelantado el concejal en el Ayuntamiento de Madrid.

