Mbappé vuelve a los entrenamientos del Real Madrid tras su fin de semana romántico en París con Ester Expósito

El regreso de Kylian Mbappé a Madrid ha despertado la atención mediática no solo por su reincorporación a los entrenamientos del Real Madrid tras su lesión, sino también por la publicación de fotografías junto a la actriz Ester Expósito llegando juntos a la capital española en un avión privado. La exclusiva, difundida por la revista ¡HOLA!, ha multiplicado las especulaciones sobre la naturaleza del vínculo entre el delantero y la reconocida intérprete, en un momento clave para la temporada del club blanco.

Según informó ¡HOLA!, tras varios días de rumores y avistamientos en París, las imágenes difundidas han servido para dar por confirmada la relación entre Mbappé y Expósito. El medio detalló que ambos fueron captados descendiendo de un jet privado en Madrid, ataviados con los mismos conjuntos con los que horas antes habían salido del hotel en el que se alojaban en la capital francesa. De acuerdo con la publicación, estos desplazamientos refuerzan la versión que apuntaba a diversos encuentros entre Madrid y París durante las últimas semanas.

El medio ¡HOLA! consignó que el fin de semana romántico transcurrió en París, donde la actriz asistió a diferentes compromisos vinculados con la Semana de la Moda, mientras que el futbolista aprovechó su estancia para someterse a revisiones médicas y continuar con el tratamiento de su lesión de rodilla. Esta dolencia ha apartado a Mbappé de los partidos recientes, factor que propició su permanencia en la capital francesa y su presencia continua en citas discretas junto a Expósito.

Durante su estancia en París, las actividades de ambos incluyeron cenas y salidas del mismo hotel, según reportó ¡HOLA!, prácticas que elevaron la atención sobre la pareja y generaron titulares tanto en el ámbito deportivo como en el de la farándula internacional. Las imágenes publicadas, consideradas por el medio como "las más buscadas", fueron captadas tras su llegada a Madrid, donde ambos exhibían un estilo casual y relajado, incrementando todavía más las especulaciones sobre la naturaleza y estado actual de su relación.

A partir de su regreso a la capital española, Mbappé ha retornado a su rutina profesional en Valdebebas, centro de entrenamientos del Real Madrid, donde fue visto llegando al volante de su vehículo, sin ofrecer declaraciones a los medios presentes, según informó ¡HOLA!. El delantero ahora concentra sus esfuerzos en completar la recuperación de la lesión, con la mirada puesta en el posible retorno a la competición en el próximo enfrentamiento de la Liga de Campeones frente al Manchester City. Esta reaparición resulta de especial importancia para el club merengue, que busca asegurar su continuidad en la principal competición continental.

Mientras la vida personal del delantero francés sigue generando interés mediático, el entorno deportivo y los responsables técnicos del Real Madrid monitorean la evolución de la recuperación de su rodilla, con el objetivo de determinar su disponibilidad de cara al crucial compromiso europeo. La atención pública sobre el jugador continúa centrada tanto en los detalles de su vínculo con Expósito como en su desempeño en las canchas y la decisión final sobre su presencia ante el Manchester City.

De acuerdo con la información publicada por ¡HOLA!, la combinación de agenda social y profesional en París marcó el fin de semana de ambos protagonistas. Expósito, implicada en actos relacionados con el mundo de la moda, y Mbappé, centrado en su recuperación física, aprovecharon la coincidencia de fechas para compartir tiempo juntos lejos de los focos permanentes de Madrid. Las instantáneas captadas y divulgadas por la revista han pasado a contribuir a la cobertura mediática no solo de la vida privada de ambos, sino también del periodo de espera en torno al regreso del delantero a los terrenos de juego.

El seguimiento minucioso a ambos personajes por parte de fotógrafos y medios de comunicación ha permitido reconstruir una cronología de encuentros recientes, desplazamientos y planes compartidos en dos grandes capitales. Esta información, difundida inicialmente por ¡HOLA!, ha sido clave en el tratamiento de la noticia tanto en medios deportivos como en los especializados en información de entretenimiento.

La situación física de Mbappé permanece como uno de los asuntos de mayor interés para la afición madridista y el periodismo deportivo, en la antesala de los compromisos más exigentes de la temporada. Mientras tanto, la repercusión mediática de su relación con Expósito ha situado al jugador y la actriz en el centro de la atención tanto en España como en Francia, consolidando su presencia en la actualidad informativa más allá de sus respectivas profesiones.