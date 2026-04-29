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El Movistar Team anuncia su '7' para La Vuelta Femenina con el liderazgo de Liane Lippert

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El Movistar Team anunció este miércoles su equipo de siete corredoras para competir en La Vuelta Femenina 25 by Carrefour, que se disputará entre el 3 al 9 de mayo, con un bloque equilibrado que combina experiencia y juventud, y que tendrá como teórica principal baza a la ciclista alemana Liane Lippert.

Liane Lippert, Mareille Meijer, Arlenis Sierra, Tota Magalhães, Sara Martín, Lucía Ruiz y Aude Biannic serán las siete elegidas por el equipo español para intentar pelear por el triunfo en una ronda que arrancará en Galicia y concluirá en uno de los puertos más duros del ciclismo, el Alto de L'Angliru, que coronará a la ganadora final tras un total de 815 kilómetros.

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El equipo telefónico recalcó que presenta "un conjunto versátil para todos los terrenos y preparado para responder a las distintas exigencias del recorrido" de esta Vuelta a España, encabezada por la experimentada Liane Lippert, que suma un total de 13 triunfos en su palmarés. La germana aspirará a la victoria parcial en la ronda española tras vencer en etapas del Tour de Francia (2023) y en el Giro de Italia (2024 y 2025).

El Movistar Team también tratará de ser portagonista en las etapas con final al esprint con la cubana Arlenis Sierra, que cuenta con 55 victorias a lo largo de su carrera deportiva y que buscará sus oportunidades a lo largo de las cinco primeras etapas en territorio gallego y leonés.

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Por su parte, la neerlandesa Mareille Meijer, vencedora de la Vuelta a Extremadura 2024, pretenderá asimismo una destacada posición en la general y opciones de triunfo parcial. Junto a ellas, Tota Magalhães, Sara Martín, Lucía Ruiz y Aude Biannic serán claves en proteger el bloque del equipo y jugar sus bazas en posibles escapadas.

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