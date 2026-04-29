El Real Ballet de Suecia debuta en el Teatro Real con un 'Julieta y Romeo' que refuerza el protagonismo femenino

El Real Ballet de Suecia debutará en el Teatro Real del 7 al 10 de mayo con 'Julieta y Romeo', un espectáculo coreografiado por Mats Ek que ofrece una revisión contemporánea del clásico de William Shakespeare y que refuerza el protagonismo del personaje femenino.

La compañía sueca, dirigida actualmente por Nicolas Le Riche, presenta una de las obras más emblemáticas de su repertorio, creada en 2013 con motivo de su 240 aniversario. Desde el propio título, que invierte el orden tradicional de los nombres, la propuesta subraya el papel activo de Julieta dentro de una lectura alejada de las convenciones y marcada por el lenguaje coreográfico abstracto, intenso y contemporáneo de Ek.

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La acción se sitúa en un tiempo indefinido y presenta a los protagonistas como jóvenes actuales que se enfrentan a un entorno hostil. En este contexto, el coreógrafo elimina elementos icónicos del original -como el balcón, el veneno o las espadas- para construir una dramaturgia más directa y humana, en la que los personajes se muestran más complejos y cercanos.

En el apartado musical, Ek prescinde de la partitura de Prokófiev y recurre a una selección de obras de Chaikovski -entre ellas, la Sinfonía nº 5, Manfredo o el Concierto para piano nº 1- estructuradas y arregladas por Anders Högstedt. La interpretación correrá a cargo de la Orquesta Titular del Teatro Real, bajo la dirección de Nir Kabaretti.

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Las funciones tendrán lugar los días 7 y 8 de mayo a las 19.30 horas, el 9 de mayo en doble sesión (17.00 y 21.00 horas) y el 10 de mayo a las 18.00 horas.

La presentación de 'Julieta y Romeo' se enmarca en el homenaje a William Shakespeare que articula parte de la temporada del Teatro Real, junto a títulos como 'Otello', 'La reina de las hadas', 'El sueño de una noche de verano' y 'Romeo y Julieta' de Gounod.

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Asimismo, con motivo del Día Internacional de la Danza, el Teatro Real ofrece un 20% de descuento en las entradas para este espectáculo en compras realizadas entre el 29 y el 30 de abril.