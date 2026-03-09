Más de 25.000 italianos han regresado a su país desde O.Medio desde el inicio de la guerra

Agencias

Roma, 9 mar (EFE).- Más de 25.000 ciudadanos italianos han regresado a su país desde la región del Golfo Pérsico y Oriente Medio tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, según el último balance del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia publicado este lunes.

De acuerdo con los datos actualizados, la "Task Force Golfo", la unidad de emergencia instituida por el Gobierno italiano para gestionar la crisis, ha recibido más de 18.000 contactos de asistencia desde el inicio del conflicto.

En total, se estima que todavía hay más de 93.000 italianos presentes en las regiones directa o indirectamente involucradas por el conflicto, más de una semana después del inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En territorio iraní permanecen todavía 416 connacionales, de los cuales la gran mayoría (400 personas) están registrados como residentes permanentes (AIRE).

El informe detalla además que en los países del Golfo aún se encuentran unos 5.250 turistas italianos, entre Bahrein, Catar, Emiratos Árabes y Omán.

Por países, la mayor presencia de ciudadanos se concentra en los Emiratos Árabes Unidos, con un total de 28.085 personas (de las cuales 21.090 son residentes AIRE y 3.892 turistas).

Le siguen Arabia Saudí, con 4.206 ciudadanos; Qatar, con 4.079; y Omán, con 1.028.

En otras zonas de tensión, el Ministerio contabiliza 20.835 italianos en Israel y 3.946 en el Líbano, mientras que en Egipto la cifra asciende a 14.410 personas. EFE

