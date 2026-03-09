Agencias

Macron: "Cuando se ataca a Chipre, se ataca a Europa"

Nicosia/París, 9 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este lunes que cuando se ataca a Chipre, que en este semestre preside la Unión Europea, "se ataca a Europa".

En un discurso en Chipre junto a los mandatarios de ese país y de Grecia, Macron subrayó que la defensa de la isla mediterránea es "una cuestión esencial para su país, para su vecino, socio y amigo, Grecia, pero también para Francia y con ella, la Unión Europea".

"El primer objetivo de este viaje es mostrar plena solidaridad con Chipre, que la semana pasada fue blanco de varios ataques con drones y misiles. Cuando se ataca a Chipre se ataca a Europa", declaró Macron. EFE

EFE

