La Federación de Fútbol fleta un avión para evacuar a deportistas y otros españoles desde Arabia Saudí

Las autoridades han comunicado que el espacio aéreo de Arabia Saudí permanece en funcionamiento, aunque con restricciones temporales por cuestiones de seguridad que pueden derivar en cancelaciones o retrasos, y las fronteras terrestres con Kuwait, Bahréin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos siguen abiertas. En ese contexto, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha organizado un vuelo especial para trasladar a España a ciudadanos, principalmente relacionados con el sector deportivo, que actualmente se encuentran en Arabia Saudí y que podrían verse afectados por la reciente escalada militar en Oriente Próximo. Según informó Europa Press, esta operación prioriza a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La Embajada de España en Arabia Saudí, primera en difundir la información a través de sus redes sociales, precisó que el vuelo chárter tiene salidas programadas el martes desde Riad, con horario estimado de despegue a las 13:45, y destino final en Madrid, previa escala en la localidad egipcia de Hurghada. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la iniciativa representa una respuesta a la situación de incertidumbre generada tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la consiguiente represalia iraní, que incluyó bombardeos en diversos países de la región.

Fuentes de la Federación Española de Fútbol confirmaron a Europa Press que el número de plazas del vuelo es limitado, pero disponible tanto para residentes como para españoles en tránsito. Este operativo está dirigido principalmente a trabajadores del ámbito deportivo, tal como detalló la Embajada a través de los canales oficiales. Quienes deseen acceder a este vuelo deben comunicarse con la RFEF mediante el correo internacional@rfef.es para gestionar su inclusión, siguiendo el procedimiento establecido por las autoridades organizadoras.

La Embajada también remitió un comunicado a los ciudadanos españoles presentes actualmente en Arabia Saudí, recordando que, además de las opciones aéreas, las fronteras terrestres con países vecinos permanecen habilitadas para el tránsito, aunque insistieron en la necesidad de contar con la documentación necesaria para entrar o salir de la región. De acuerdo con el aviso oficial reproducido en Europa Press, la obtención de visado para ingresar en Arabia Saudí puede realizarse en el mismo punto de frontera.

El vuelo gestionado por la RFEF se enmarca en una coyuntura regional marcada por la tensión y la volatilidad, que ha obligado a reforzar las medidas de seguridad y crear vías alternativas para la evacuación de ciudadanos extranjeros. Europa Press detalló que, dentro de este operativo, la Embajada busca identificar y dar prioridad a quienes presenten mayor grado de vulnerabilidad entre los solicitantes, dentro del volumen restringido de plazas.

Las autoridades diplomáticas reiteraron que, aunque la actividad en los principales aeropuertos saudíes no se ha interrumpido completamente, pueden suceder cierres momentáneos relacionados con la evolución del contexto militar y los protocolos de alerta. Los españoles que requieran evacuar, especialmente los relacionados con el sector deportivo, deben actuar con diligencia para garantizar sus posibilidades de repatriación en el marco de la operación impulsada por la RFEF, según publicó Europa Press.

El anuncio de la Embajada incluyó instrucciones específicas para los afectados, así como aclaraciones sobre el estado operativo de las infraestructuras fronterizas y aeroportuarias, con el fin de proporcionar información actualizada y fiable a la comunidad española radicada en Arabia Saudí. Según consignó Europa Press, este tipo de acciones preventivas forman parte de los dispositivos diseñados por las autoridades españolas y entidades asociadas para asegurar la protección y eventual retorno de sus nacionales en áreas de conflicto o tensión internacional.