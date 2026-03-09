Agencias

La Bolsa de Milán cae un 0,29 % por la guerra pero con el petróleo al alza

Roma, 9 mar (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes a la baja y su índice selectivo FTSE MIB cayó un 0,29 % hasta los 44.024,96 puntos, a causa de la incertidumbre generada por la guerra en Oriente Medio y el encarecimiento del precio del petróleo.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 0,41 %, hasta los 46.477,66 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos unos 698 millones de acciones por un valor de unos 4.947 millones de euros (unos 5.737 millones de dólares).

El parqué milanés se vio lastrado por la escalada del conflicto en Oriente Medio y por el aumento del precio del barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, en más de un 17 % este lunes, alcanzando los 109 dólares, su nivel más alto desde julio de 2022.

En el terreno de las pérdidas, la firma de moda de lujo Brunello Cucinelli lideró las caídas con un retroceso del 3,81 %, seguido por el grupo automovilístico Stellantis (3,00 %), la energética Hera (2,90 %), Ferrari (2,19 %) y Mediobanca (2,13 %).

Por el contrario, el gigante de la defensa Leonardo lideró los beneficios con el 6,58 %, seguido de la petrolera Saipem (4,78 %), la red de cobros Nexi (3,09 %), la empresa italiana de hidrocarburos Eni (2,29 %) y Stmicroelectronics (1,95 %). EFE

