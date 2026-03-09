Irán denuncia destrucción y daños en lugares patrimonio de la Humanidad en ataques de EEUU e Israel

El Ministerio del Patrimonio Cultural de Irán ha denunciado este lunes la "destrucción" así como "daños" a lugares reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en la oleada de ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel contra el país centroasiático desde el pasado 28 de febrero.

"La destrucción y daños a monumentos como el Palacio Golestán, la Gran Mezquita Masjed e Jamé de Isfahán, el Palacio de Chehel Sotún y los valles (pre)históricos de Jorramabad, de 63.000 años, no son solo símbolos de la cultura y la historia iraní, sino que ponen en peligro el patrimonio reconocido como bien común de la Humanidad bajo los auspicios de la UNESCO y la comunidad internacional", ha indicado el Ministerio, que no menciona daños concretos a ninguna de estas instalaciones.

Estos ataques "son un golpe directo a la memoria histórica y a la civilización humana" e "hieren profundamente el sentimiento nacional de los iraníes de todo el mundo", ha considerado.

El Ministerio destaca que el patrimonio iraní "pertenece a todos los iraníes, más allá de fronteras políticas, religiosas o étnicas" y pide protegerlo por las generaciones futuras.

Por todo ello, pide la movilización y las protestas de los iraníes en todo el mundo y la intervención de la UNESCO, la ONU y otras organizaciones internacionales para proteger el patrimonio cultural del país, así como el envío de expertos para evaluar los daños causados.

"El patrimonio cultural de Irán está amenazado y podría ser destruido. La comunidad internacional no debe permanecer en silencio ante estos hechos", ha remachado.

La UNESCO ya ha expresado esta misma semana preocupación por los daños sufridos en el Palacio de Golestán en Teherán, incluida la rotura de vidrieras, puertas y encofrados, recordando que los bienes culturales están protegidos por el Derecho Internacional. Este organismo internacional ha reconocido un total de 29 lugares patrimonio de la Humanidad en el país asiático.