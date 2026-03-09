HRW acusa a Israel de lanzar fósforo blanco sobre áreas residenciales del sur de Líbano

El análisis de videos y fotografías por parte de Human Rights Watch (HRW) ha permitido identificar la utilización de municiones de fósforo blanco en el sur de Líbano, específicamente sobre un barrio residencial de la localidad de Yohmor, el 3 de marzo. Según consignó HRW, el tipo de nube de humo que generaron dichas explosiones coincide con las usadas por la artillería, en particular la serie M825 de 155 milímetros, lo que ha intensificado las preocupaciones sobre el posible impacto en la población civil.

De acuerdo con el informe de HRW difundido este lunes, el Ejército de Israel habría lanzado fósforo blanco sobre zonas habitadas del sur de Líbano a principios de marzo, durante una ofensiva renovada contra el partido-milicia Hezbolá. Según publicó la entidad, el empleo de esta sustancia representa una infracción del Derecho Internacional, ya que su carácter indiscriminado en zonas densamente pobladas pone en peligro la vida y el bienestar de los civiles.

El investigador de HRW en Líbano, Ramzi Kaiss, expresó mediante un comunicado que “el uso ilegal de fósforo blanco por parte del Ejército israelí sobre áreas residenciales es extremadamente alarmante y tendrá consecuencias terribles para los civiles”. Según relató HRW, los efectos del contacto con el fósforo blanco pueden resultar en heridas, quemaduras que conllevan sufrimiento prolongado e incluso la muerte.

Esta sustancia química, que se dispersa a través de proyectiles de artillería, bombas y cohetes y se inflama cuando entra en contacto con el oxígeno, tiene utilidades como marcar objetivos, enviar señales militares o efectuar ataques directos contra personal y material bélico. Sin embargo, HRW advirtió que lanzar fósforo blanco en áreas con alta densidad de población constituye un acto prohibido bajo el marco legal internacional.

La organización subrayó la gravedad añadida al analizar las técnicas de uso documentadas en videos de los ataques, quienes mostraron que, dependiendo de la altitud y el ángulo de la detonación, se incrementa la exposición de personas y edificaciones al potencial daño, más aún cuando la detonación ocurre en el aire. Esta conclusión fue sustentada por la verificación de al menos siete fotografías, donde una de ellas evidencia el lanzamiento de, como mínimo, dos proyectiles de fósforo blanco ese día sobre el barrio residencial de Yohmor.

En el contexto de la operación militar israelí iniciada el 2 de marzo, el portavoz del Ejército israelí, Avichai Adrai, solicitó a los habitantes de Yohmor y de otras 50 aldeas cercanas evacuar sus viviendas y trasladarse a más de mil metros de distancia. Dicha petición se relaciona directamente con el riesgo de ataques, aunque, como remarcó HRW, persisten riesgos para quienes no logran desplazarse o para bienes civiles expuestos.

HRW reportó la verificación y geolocalización de imágenes difundidas en redes sociales por los servicios de emergencias civiles de Yohmor. Estas imágenes, tomadas a las 11:34 y a las 13:36 del 3 de marzo, muestran a trabajadores apagando incendios sobre los techos de edificios residenciales y un automóvil afectado. El análisis de la ONG vinculó esas llamas a las cuñas de fieltro presentes en los proyectiles de fósforo blanco.

El medio HRW recordó haber documentado previamente la utilización generalizada de fósforo blanco por parte de las fuerzas israelíes entre octubre de 2023 y mayo de 2024 en otras aldeas de la frontera sur de Líbano. La organización reiteró la existencia de alternativas a estas municiones, como los proyectiles de humo M150, que ofrecen capacidades análogas para aplicaciones militares sin causar el mismo nivel de riesgo a la población civil.

Kaiss solicitó que Israel ponga fin a la práctica de lanzar fósforo blanco en zonas residenciales. Además, pidió a los países que suministran armamento al Estado israelí, incluyendo las municiones de esta sustancia, que detengan de inmediato la asistencia militar y las ventas, y que promuevan el cese de tales ataques. Tal como detalló HRW, la selección de armas alternativas podría reducir de modo significativo el daño a la población, lo que refuerza su llamamiento internacional para actuar ante este tipo de incidentes.