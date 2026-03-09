Granollers y Zeballos eliminan a Sinner y Opelka del dobles

Chicago (EE.UU.), 9 mar (EFE).- El español Marcel Granollers y el argentino Horacio Ceballos eliminaron este lunes al italiano Jannik Sinner y al estadounidense Reilly Opelka del dobles en el torneo de Indian Wells.

Granollers y Zeballos, números uno del mundo en dobles, triunfaron por un doble 6-4 ante Sinner y Opelka, dos jugadores con mucha menos experiencia en esta especialidad.

Sinner es uno de los grandes del circuito ATP que se inscribieron en el dobles este año, al igual que el serbio Novak Djokovic, que lo hace con una carta de invitación.

Granollers, de 39 años, ganó 32 títulos en dobles en su carrera. EFE