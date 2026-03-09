Fallece el empresario español al que la Audiencia Nacional propuso juzgar por presunto espionaje a Assange

El gerente y administrador de la empresa española UC Global, David Morales, que prestaba los servicios de seguridad en la Embajada de Ecuador en Londres y que fue enviado a juicio por la Audiencia Nacional por presuntamente espiar al fundador de Wikileaks y activista Julian Assange, ha fallecido, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

Fue el pasado mes de octubre cuando el juez Santiago Pedraz abrió juicio oral contra Morales, para quien la Fiscalía pedía una condena de 13 años y 6 meses de prisión, más multa. El magistrado acordó sentarle en el banquillo junto al responsable de operaciones de UC Global, Michel Wallemacq, por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho, tenencia ilícita de armas, organización criminal y blanqueo de capitales.

La empresa UC Global, que el propio Morales fundó, anunció públicamente este fin de semana su fallecimiento. "Su memoria y su legado permanecerán presentes en el trabajo diario de quienes continúan esta misión. Descanse en paz", compartió la compañía a través de su perfil en LinkedIn.

GRABACIONES DE REUNIONES Y PARA "LOS AMIGOS DE EEUU"

En el auto previo por el que proponía juzgarles, el magistrado recordaba que entre 2015 y 2018 la seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres fue confiada a UC Global, una empresa española con sede social en Puerto Real y oficinas en Jerez de la Frontera, ambos municipios de la provincia de Cádiz.

Pedraz señalaba que la empresa, con Morales como gerente y "máxima autoridad", fue contratada por Ecuador como consecuencia de la "sensible situación" que se vivía con el asilo concedido a Assange, acusado de espionaje por las autoridades de Estados Unidos por difundir miles de documentos oficiales y secretos a través de su portal.

El juez detallaba que los servicios prestados consistieron en "garantizar todo el perímetro de seguridad del inmueble, estableciendo personal físico que se desplazó a las dependencias para cumplir con turnos de vigilancia diaria y permanente", así como la vigilancia a través de las cámaras instaladas en la legación.

Según el auto, Morales dio en 2017 la orden para que se instalaran nuevas cámaras de seguridad que, a diferencia de las anteriores, registraban el audio de las conversaciones "confidenciales" que mantenía el activista con su defensa y sus familiares, así como con personalidades como el abogado Baltasar Garzón, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias o los exmandatarios Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), Dilma Rousseff (Brasil) y José Mujica (Uruguay).

CANALES DE STREAMING

Pedraz indicaba que, durante el proceso de instalación de las cámaras, David Morales exigió a los técnicos que habilitaran un sistema de acceso externo ('streaming') para que se pudiera acceder en tiempo real a controlar todo lo que sucedía en el interior de la Embajada.

A su entender, Morales "pretendía abrir dos canales de 'streaming' para el acceso online, uno oficial para Ecuador y otro para 'los amigos de Estados Unidos'".

El juez instructor considera acreditado en la investigación que Morales "efectuó pagos periódicos y de cuantía elevada a funcionarios ecuatorianos", canalizados a través de intermediarios y estructuras opacas, con el fin de asegurarse la continuidad de la adjudicación de los servicios de seguridad en la legación diplomática.