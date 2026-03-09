Expulsado de España un ecuatoriano condenado por agresiones sexuales continuadas a sus hijas menores

La Policía Nacional ha ejecutado la expulsión del territorio nacional de un ciudadano ecuatoriano que se encontraba interno en el Centro Penitenciario de Zuera, en la provincia de Zaragoza, tras cumplir una condena de 15 años por delitos de agresión y abuso sexual continuado a sus hijas menores.

La expulsión de España se llevó a cabo el pasado 4 de marzo por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Zaragoza, en cumplimiento de una resolución administrativa de expulsión dictada por la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza en octubre de 2025.

El expulsado, un hombre de 55 años, fue condenado en febrero de 2010 a 15 años de prisión por un delito de agresión sexual continuada y a 10 años por un delito de abuso sexual continuado.

Según los hechos probados de la sentencia, el condenado agredió sexualmente de forma reiterada y prolongada en el tiempo a dos de sus hijas menores de edad durante varios años, hechos que fueron denunciados por la madre tras conocer lo ocurrido.

Desde su detención y puesta a disposición judicial en abril de 2008, el condenado permaneció ingresado en el Centro Penitenciario de Zuera hasta que se ha hecho efectiva su expulsión del territorio nacional.

En aplicación de la legislación vigente en materia de extranjería, el expulsado tiene prohibida la entrada en España y en el resto de países del espacio Schengen durante un periodo de diez años.