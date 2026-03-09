El presidente del Eurogrupo se abre a medidas ante la guerra en Irán ajustando las ya usadas con Ucrania

La posibilidad de adaptar herramientas creadas en 2022 por la Unión Europea tras la invasión rusa de Ucrania ante nuevos desafíos derivados del conflicto en Oriente Próximo forma parte de las discusiones actuales entre líderes europeos. Según informó el medio original, el presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, manifestó su disposición a evaluar la aplicación de medidas específicas frente a los efectos económicos de la reciente guerra que involucra a Irán, Estados Unidos e Israel, haciendo referencia a la necesidad de ajustar iniciativas que ya demostraron su eficacia ante crisis previas. Pierrakakis, quien también ejerce como ministro de Economía en Grecia, destacó en declaraciones previas a la reunión del Eurogrupo en Bruselas que la revisión de los instrumentos desarrollados para responder a la situación generada por la guerra en Ucrania podría ser una opción pertinente según evolucione la crisis actual.

El medio consignó que Pierrakakis abordará junto a los ministros de Economía y Finanzas de los países de la eurozona el impacto que el conflicto iniciado el 28 de febrero puede tener sobre el continente europeo, haciendo especial énfasis en los riesgos asociados al suministro energético tras las acciones de Irán, incluido el bloqueo del estrecho de Ormuz, un punto neurálgico para el tráfico internacional de petróleo. El funcionario griego comunicó que el grupo “está abierto a discutir medidas” frente a la ejecución de nuevos escenarios de crisis y aseguró que "todo dependerá de cómo se manifieste la crisis en las próximas semanas".

De acuerdo con el medio, el presidente del Eurogrupo precisó que el bloque cuenta con un conjunto de herramientas ya desarrolladas y empleadas tras la invasión rusa de Ucrania y aseguró que estas podrían ser “ajustadas y adaptadas” según lo exijan las circunstancias actuales. Pierrakakis también retomó una cita de Abraham Lincoln, recordando que "los dogmas del pasado tranquilo son inadecuados para el presente tormentoso", subrayando así la voluntad de adaptar las políticas europeas a las transiciones y desafíos emergentes.

Entre las acciones lanzadas por la Unión Europea en 2022 para mitigar el impacto del conflicto ucraniano, el medio recordó las medidas de emergencia diseñadas para estabilizar los precios de la energía y garantizar el abastecimiento de gas durante los meses de mayor demanda. La UE puso en marcha la compra conjunta de gas entre Estados miembros, con el objetivo de reducir la competencia interna y fortalecer el poder de negociación frente a proveedores externos. Además, instauró la obligación de llenar los almacenamientos estratégicos y promovió el plan REPowerEU, dirigido a impulsar la adopción de fuentes renovables y a diversificar los proveedores, buscando eliminar la dependencia estructural de los combustibles fósiles rusos.

En ese periodo, el bloque activó un marco regulatorio para intervenir en el mercado energético, lo que incluyó la imposición de topes sobre los beneficios extraordinarios obtenidos por las empresas eléctricas. Una de las medidas destacadas fue la llamada “excepción ibérica”, la cual permitió establecer límites diferenciados en el mercado eléctrico de España y Portugal. Asimismo, la UE fijó objetivos vinculantes para la reducción del consumo de electricidad en las horas punta, medida que apuntó a dar estabilidad a los precios y contrarrestar la volatilidad derivada de la tensión en los mercados de energía.

El medio añadió que los ministros de Economía y Finanzas de los 21 Estados que forman la eurozona están realizando un seguimiento constante de la situación en Oriente Próximo, evaluando el impacto que pueda tener sobre la economía europea, principalmente en lo relativo al suministro energético y la seguridad de los flujos comerciales a través de rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz. Pierrakakis insistió en que “todavía no se ha llegado a ese punto”, en alusión a la activación de nuevas medidas, y recalcó la importancia de adaptar las respuestas políticas a las condiciones cambiantes del contexto internacional.

Según publicó el medio, la posible adaptación de las herramientas aprobadas en 2022 plantea opciones que incluyen tanto iniciativas para estabilizar el mercado energético como la formulación de respuestas coordinadas con los Estados miembros para reforzar la seguridad energética del bloque. Las discusiones en el seno del Eurogrupo también abarcan la coordinación entre diferentes políticas nacionales y comunitarias frente a la amenaza de interrupciones en los suministros de recursos críticos para la economía europea.

El debate apunta así a la necesidad de revisar las estrategias de contingencia y a la capacidad de Europa para responder de manera organizada ante potenciales disrupciones, como ya ocurrió tras el inicio de la guerra en Ucrania. Las reuniones del Eurogrupo continuarán concentrando sus esfuerzos en analizar el desarrollo de la situación en Oriente Próximo y su eventual repercusión en los mercados energéticos, la economía y la seguridad de los países de la eurozona, según detalló el medio que reportó la información.