El Kospi surcoreano se desploma más del 8 % y activa suspensión temporal de negociaciones

(Actualiza con suspensión temporal de negociaciones y cifras más recientes)

Seúl, 9 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se hundía más del 8 % este lunes tras una hora y media de la apertura, lo que provocó una suspensión temporal de negociaciones, en medio del conflicto en Oriente Medio que ha disparado los precios del crudo.

El operador de la plaza surcoreana, Korea Exchange, anunció que activó la suspensión de 20 minutos en las negociaciones bursátiles, conocida como 'circuit breaker', cuando el Kospi acumulaba una bajada del 8,1 %.

Tras el período de pausa, el indicador todavía caía un considerable 7,86 % o 438,87 puntos, hasta los 5.146 enteros.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, perdía un 6,66 % o 76,94 puntos, hasta las 1.077,73 unidades.

La pronunciada volatilidad del parqué surcoreano se desató la semana pasada tras el ataque de EE.UU. e Israel contra Irán. El Kospi registró el miércoles pasado la peor caída porcentual en su historia, aunque logró repuntar en las sesiones posteriores.

A los diez minutos del inicio de sesión, el operador de la plaza surcoreana, Korea Exchange, ya había activado un 'sidecar' de venta, un mecanismo que suspende temporalmente las ventas programadas.

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, bajaba alrededor del 10 %, y su rival SK Hynix caía más del 11 %.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor se desplomaba un 10 %, y su empresa hermana Kia hacía lo propio con una bajada mayor al 9 %.

El fabricante de baterías LG Energy Solution disminuía más del 6 % y la energética Doosan Enerbility casi un 5 %.

El gigante de la defensa Hanwha Aerospace bajaba y el fabricante de aeronaves Korea Aerospace Industries bajaban alrededor del 6 %, aunque el astillero Hyundai Heavy Industries alcanzaba a subir casi un 1 %. EFE

