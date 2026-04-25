Bolsonaro eludirá el arresto domiciliario para una operación de hombro con el visto bueno de la Justicia

El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, será sometido a una cirugía de hombro después de que el Tribunal Supremo de Brasil (TSF) haya aceptado este viernes un dictamen favorable para que pudiera eludir durante unos días el arresto domiciliario y se pueda someter a la operación.

El fiscal general, Paulo Gonet, envió este viernes al TSF el dictamen favorable sobre la solicitud presentada por el vicepresidente del Tribunal, Alexandre de Moraes, que dio al fiscal brasileño cinco días para pronunciarse sobre el caso. Según los abogados de Bolsonaro, el expresidente necesita someterse a una cirugía para tratar una lesión en el manguito rotador de su hombro derecho.

"La Fiscalía General no se opone a las peticiones formuladas por Jair Bolsonaro, sin perjuicio de la adopción de las medidas cautelares que se consideren necesarias", ha expresado Gonet, en unas declaraciones recogidas por la agencia de noticias brasileña Agência Brasil.

Jair Bolsonaro se encuentra bajo arresto domiciliario desde el pasado 24 de marzo, fecha en la que abandonó el Hospital DF Star de la capital tras ser hospitalizado por una neumonía. Antes de la decisión de los tribunales por la que le otorgaban cumplir su sentencia en su domicilio --de 27 años por el intento de un golpe de estado-- el expresidente brasileño cumplía su condena en una prisión militar en Brasilia.