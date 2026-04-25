Rumanía denuncia daños materiales por restos de drones tras un ataque ruso cerca de su frontera con Ucrania

Las autoridades de Rumanía han notificado este sábado la caída de fragmentos de drones en su territorio como consecuencia de un ataque nocturno de Rusia contra infraestructura ucraniana cerca de su frontera, en un incidente que ha dejado daños materiales leves pero ninguna víctima.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa rumano, los restos han sido localizados en la zona de Galati, en el sureste del país, donde han resultado afectados un poste eléctrico y una estructura anexa a una vivienda. Las evaluaciones iniciales apuntan a que los daños "no son significativos" y que no se han registrado heridos.

El Gobierno rumano ha explicado que los ataques rusos se dirigían contra objetivos civiles e infraestructuras en territorio ucraniano próximos a la frontera fluvial común, en el condado de Tulcea. En este contexto, los sistemas de vigilancia rumanos han detectado actividad aérea cerca del espacio aéreo nacional.

"Los radares MApN detectaron drones volando cerca del espacio aéreo rumano", se lee en un comunicado oficial difundido en redes sociales, que detalla que dos cazas 'Eurofighter Typhoon' de la Fuerza Aérea británica, desplegados en el marco de la misión de Policía Aérea Reforzada de la OTAN, han despegado de la base de Fetesti en torno a las 02.00 horas (hora local).

Asimismo, las autoridades han activado mecanismos de alerta a la ciudadanía. "El Centro Nacional de Mando Militar notificó (...) el establecimiento de medidas para alertar a la población (...) y se transmitió un mensaje RO-ALERT a las 02.14", han indicado, en referencia a avisos enviados a localidades cercanas como Grindu e Isaccea.

Durante el episodio, un caza británico ha llegado a establecer contacto radar con uno de los objetivos a escasa distancia de la ciudad ucraniana de Reni, mientras que en esa misma zona se han registrado varias explosiones. Minutos después, residentes de Galati han reportado a los servicios de emergencia la caída de un "objeto".

Asimismo, equipos de intervención y especialistas en explosivos se han desplazado al lugar, donde se hallaron fragmentos de drones en varios puntos, actualmente bajo custodia de las fuerzas de seguridad.

El Ministerio de Defensa rumano ha condenado lo ocurrido en términos contundentes, subrayando que "las acciones irresponsables de la Federación Rusa (...) representan un nuevo desafío para la seguridad y la estabilidad regional en la zona del mar Negro".

En la misma línea, ha advertido de que estos hechos "demuestran la falta de respeto (...) por las normas del Derecho Internacional y ponen en peligro no solo la seguridad de los ciudadanos rumanos, sino también la seguridad colectiva de la OTAN".

Aunque la caída de restos de drones en su territorio se ha producido en ocasiones anteriores, Bucarest ha destacado que este episodio supone uno de los primeros en los que se han registrado daños materiales confirmados.