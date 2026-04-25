Ataque armado en bloqueo carretera deja 6 muertos en estado de Chiapas, sur de México

Chiapas (México), 24 abr (EFE).- Un ataque armado durante un bloqueo de carretera en Venustiano Carranza, en el estado mexicano de Chiapas, dejó este viernes un saldo preliminar de seis personas muertas y seis heridas, según reportes locales y autoridades estatales.

La agresión ocurrió en un punto de bloqueo instalado desde la mañana por integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata Casa del Pueblo, en una zona afectada por un conflicto agrario de larga duración.

De acuerdo con testimonios de pobladores, los agresores viajaban en camionetas blancas, presuntamente sin placas y con armas de alto poder, cuando llegaron al bloqueo y dispararon contra habitantes de Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza.

Antes del ataque, la protesta bloqueaba la vía que comunica Tuxtla Gutiérrez con Comitán, a la altura de Venustiano Carranza, como parte de una disputa agraria entre la OCEZ Casa del Pueblo y comuneros de la Alianza San Bartolomé.

Versiones de los locales indican que, tras los disparos, habitantes intentaron resguardarse y auxiliar a los heridos, mientras otros sometieron a los supuestos agresores.

En ese momento, se registró un intercambio: habitantes lanzaron piedras y los ocupantes del vehículo respondieron con disparos de arma de fuego.

La agresión generó momentos de pánico, mientras los pobladores intentaban resguardarse y auxiliar a los heridos.

De manera preliminar, se reportó que seis presuntos atacantes fueron abatidos durante el enfrentamiento, mientras que, sobre la vía, quedó la evidencia de una unidad calcinada y cartuchos percutidos.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, informó en redes sociales de que se mantenía en sesión permanente con el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Salud para atender la emergencia.

El mandatario señaló que seis personas heridas eran atendidas en el Hospital IMSS Rural de Venustiano Carranza, cuatro de ellas estables y dos con atención médica oportuna, según publicaciones que reprodujeron su mensaje.

Tras los hechos, fuerzas de seguridad desplegaron un operativo terrestre y aéreo en la zona, mientras autoridades estatales pidieron esperar información oficial ante la circulación de versiones no verificadas.

El conflicto entre la Organización Campesina Emiliano Zapata-Casa del Pueblo y la Alianza de Comuneros San Bartolomé de los Llanos ha sido atendido en mesas interinstitucionales, de forma previa según reportes de autoridades. EFE