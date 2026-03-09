'El guardián', la historia de un hombre honesto en la Baja California, llega a Málaga

Málaga (España), 9 mar (EFE).- La cineasta española Nuria Ibáñez Castañeda presentó este lunes en el Festival de Cine de Málaga (España) su ópera prima, 'El guardián', la historia de un hombre honesto que mantiene su férrea moralidad intacta frente a la ilegalidad establecida en un pueblo pesquero de la Baja California.

La cinta, una coproducción hispano-mexicana, compite en la sección oficial del certamen junto a otras 21 películas, nueve de ellas latinoamericanas.

'El guardián', que ha sido presentada ya en los festivales de Morelia y Los Cabos, cuenta la historia de Basilio, un mexicano deportado de Estados Unidos, que cuida una playa desierta en la costa del Pacífico, enfrentando dilemas morales ante actividades ilegales en un paraíso natural.

Pero, a pesar de todo, y de que cada vez está más solo y presionado por su entorno, rechaza la idea de abandonar y buscar un nuevo camino.

Enmarcada en ese contexto, la película aborda temas muy actuales como la migración, la explotación laboral o el impacto de la corrupción en comunidades originarias de México.

El filme es la otra cara del documental 'Una corriente salvaje', que Ibáñez Castañeda rodó en 2018, y que le dejó una puerta que cerrar: entender a Basilio.

"Entender las motivaciones de una persona, más allá de los estereotipos o de las ideas más superficiales que uno crea. Fue como rascar en por qué este señor no se va de la playa a pesar de que todo va en contra", explicó la directora en rueda de prensa.

La película aborda una historia real, la de Basilio (Basilio Moncada), quien afrontó su nuevo rol de actor con cierto desconcierto al principio, aunque poco a poco "fui agarrando el rollo y gracias a Dios todo fue bien", reconoció en la rueda de prensa.

También era el primer largometraje para Ibáñez Castañeda, y la primera vez que dirigía a alguien, y "al ser los dos debutantes creo que me hizo estar en confianza", señaló la cineasta.

"Creo que ha sido una transición muy bonita venir del documental a la ficción con la misma persona con la que terminé el último documental, en el mismo lugar, la misma playa, el mismo personaje, pero todo distinto a la vez. Ha sido como tener una segunda oportunidad, una nueva perspectiva sobre lo mismo", indicó.

La diferencia fundamental, dijo, es que en el documental "me fui cerrando en los personajes, eran puros planos cerrados de un espacio que se sentía solo, aislado y sin gente, y la ficción fue lo contrario, todo eso que había dejado fuera lo metí, me fui abriendo", añadió.

La película "no deja de ser un viaje interior", explica Ibáñez Castañeda con respecto a la fotografía, "entonces, aunque al principio hay mayor descubrimiento del paisaje, luego va yendo hacia el conflicto interno del personaje", momento en el que la cámara se centra en Basilio.

"Y también están los silencios del protagonista y cómo se construyen, con suspiros, sonidos sordos exteriores, como el de un carro que vibra o el viento o el mar que se escucha a lo lejos. Pero hay un acento en lo que ocurre en su interior que está trasladado a estos sonidos", señaló sobre la construcción de la historia.

El equipo de 'El guardián' estrenará la película en julio en los cines de España, y después pasará por varios festivales.

"Todos conocemos un ser humano como Basilio, que ha pasado por el dolor y una vida dura, pero que mantiene grandes ganas de vivir, y eso es lo que va a encontrar el público", concluyó Ibáñez Castañeda. EFE

