El Gobierno otorga a Carme Trilla y a Manuela Navarro la Orden del Mérito Civil por su defensa de la vivienda

El Gobierno ha otorgado a la presidenta de la Fundació Hàbitat3, Carme Trilla y a la activista Manuela Navarro la Encomienda de la Orden del Mérito Civil por su labor en defensa del derecho a la vivienda, según ha indicado este lunes el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en un comunicado.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha destacado "la contribución a las políticas públicas de vivienda" de Trilla, que ha desempeñado su labor tanto en distintas administraciones como en organizaciones sociales.

Asimismo, ha reivindicado el activismo de Navarro, que ha servido para "cambiar su barrio", Orcasitas (Madrid), y "mejorar la vida de la gente" que lo habita.

Carme Trilla ha participado activamente en la definición de las políticas públicas de vivienda en España desde los años 80. Ha desempeñado distintos trabajos en la Generalitat de Catalunya, y actualmente preside el Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona y la Fundació Hàbitat3.

Manuela Navarro, por su parte, ha liderado desde el activismo vecinal la rehabilitación energética del barrio de Orcasitas, situado en el distrito de Usera de Madrid.

Gracias a su labor, "se ha modernizado este barrio madrileño, ha aumentado el confort de las viviendas y se ha reducido la factura energética de sus vecinos", ha destacado el departamento de Vivienda, que ha informado que los actos de entrega de estos reconocimientos se celebrarán "próximamente".

