El CAC-40 piede un 0,98 % bajo la sombra de la escalada del precio de los hidrocarburos

París, 9 mar (EFE).- La Bolsa de París siguió la tendencia bajista de la semana pasada, con un descenso del 0,98 % de su índice general que estuvo perdiendo mucho más durante la jornada bajo el espectro de una mayor escalada del precio de los hidrocarburos por la guerra en Oriente Medio.

La sesión empezó con un descenso superior al 2 %, después de que durante la madrugada el barril de brent se hubiera cotizado a más de 115 dólares y en pocos minutos el indicador de tendencia bajó del umbral simbólico de los 7.800 pùntos.

De hecho, al cabo de media hora el CAC-40 llegó al que sería el mínimo del día con 7.768,11 puntos.

El retroceso se moderó a partir de media mañana, sobre todo cuando se supo que los ministros de Finanzas del G7 barajaban la posibilidad de recurrir a las reservas estratégicas de petróleo para estabilizar los mercados, algo que se confirmó oficialmente por la tarde.

El índice de la Bolsa de París superó a poco más de una hora y cuarto del cierre el umbral de los 7.900 puntos y terminó en 7.915,36 puntos.

Eso significa que en una semana el mercado francés acumula pérdidas del 5,62 %. Desde comienzos de año, el retroceso es del 2,79 %.

La jornada tuvo un nivel de actividad relativamente limitado ya que se negociaron títulos por valor de sólo 2.009 millones de euros.

En el frente de los valores, los mayores varapalos se los llevaron el grupo siderúrgico ArcelorMittal, que cedió un 3,88 %, la inmobiliaria Unibail-Rodamco-Westfield, que cayó un 3,46 % y la compañía de programas para las empresas Dassault Systèmes, que bajó un 3,42 %.

En el extremo opuesto, entre las pocas empresas del selectivo que cotizaron al alza estuvieron la empresa de electrónica de defensa y equipos aeronáuticos Thales (2,57 %), el fabricante de microchips STMicroelectronics (1,97 %) y la petrolera TotalEnergies (1,31 %). EFE