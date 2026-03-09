Detienen a un albañil por sustraer joyas en viviendas en Cádiz donde realizaba reformas

Los investigadores del Grupo de Delincuencia Urbana de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Cádiz lograron esclarecer otros tres casos de sustracción de objetos de valor en viviendas, después de detectar un patrón común a raíz de una denuncia inicial por la desaparición de joyas en una vivienda sometida a trabajos de remodelación. Según informó la Policía Nacional a través de una nota difundida por la prensa local, el arresto de un trabajador de obras vecino de Jerez de la Frontera permitió vincularlo con varios hurtos ocurridos mientras efectuaba labores para una empresa dedicada a reformas en la capital gaditana.

El medio precisó que la investigación comenzó cuando una víctima advirtió la desaparición de una significativa cantidad de joyas durante una reforma en su domicilio. El propietario de la vivienda notificó lo sucedido a las autoridades, lo que activó las primeras diligencias y revisión de antecedentes de quienes habían tenido acceso a la propiedad durante el periodo en que se produjo la sustracción, reportó la Policía Nacional.

A partir de estas gestiones, los agentes de la Policía Judicial identificaron perfiles de otras víctimas relacionadas con la misma empresa de reformas. Según publicó la nota policial recogida por varios medios, muchas de las personas afectadas no sospecharon inicialmente de un delito y asumieron que la pérdida de las joyas respondía a un descuido propio, por lo que sólo luego de la intervención de la Policía confirmaron la conexión de sus casos con el arrestado.

En la nota oficial, la Policía especificó que la empresa involucrada colaboró activamente con la investigación. Gracias a esa colaboración, las autoridades acotaron la lista de trabajadores con acceso a los inmuebles donde los objetos desaparecieron, lo que resultó clave para identificar al presunto autor, un albañil que fijaba su residencia en Jerez de la Frontera, y proceder a su detención.

El valor de los objetos sustraídos supera los 10.000 euros, según detalló la Policía Nacional, aunque para las víctimas la afectación trasciende lo económico. Muchas de las piezas sustraídas poseían un valor sentimental imposible de cuantificar y, pese a los esfuerzos en la investigación, no han podido ser recuperadas. La nota emitida por la Policía recoge el testimonio de varias personas afectadas que recalcan la importancia simbólica de los bienes perdidos.

Las pesquisas reconstruyen una mecánica recurrente: el trabajador utilizaba su acceso autorizado a las viviendas aprovechando momentos de despiste o ausencia de los propietarios. Según consignó la Policía en su comunicado, elementos recopilados durante los registros y entrevistas impulsaron el avance del caso y permitieron documentar la implicación del arrestado en otros episodios similares, confirmando así la existencia de un patrón delictivo.

La Policía Nacional de Cádiz concluyó el procedimiento policial con la puesta a disposición judicial del acusado. La colaboración entre la compañía empleadora y las víctimas resultó determinante para avanzar en la investigación, que, según detalló la nota difundida, permitió esclarecer delitos que no se habrían descubierto sin la intervención policial, ya que algunas de las víctimas consideraron erróneamente que las pertenencias desaparecidas se habían extraviado por causas fortuitas.