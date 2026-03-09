Apple prepara el lanzamiento de su gama "Ultra", con el iPhone plegable y un MacBook Pro con pantalla OLED táctil

El primer teléfono flexible de Apple, el cual ha sido objeto de especulación desde hace meses, destacaría dentro de una ambiciosa gama de dispositivos exclusivos que el fabricante prepara, junto a otras novedades como un ordenador portátil MacBook Pro con pantalla OLED táctil y una versión avanzada de los auriculares AirPods. La compañía estadounidense, según adelantó el periodista Mark Gurman para Bloomberg, se encuentra en la fase de desarrollo de este conjunto de productos bajo la denominación “Ultra”, cuyo lanzamiento, según Gurman, podría producirse en el otoño próximo.

La nueva serie “Ultra” buscaría reforzar la oferta de Apple en el segmento de gama alta, ampliando el catálogo tras la reciente incorporación del MacBook Neo, el portátil de precio más bajo dentro de la familia Mac. Detalló Bloomberg que el iPhone plegable sería uno de los componentes más significativos de esta nueva familia, con un precio estimado cercano a los 2.000 dólares (1.731 euros al tipo de cambio actual), una pantalla interior de grandes dimensiones y sensores incorporados. El periodista de Bloomberg indicó que, en caso de no emplear el nombre “Ultra”, la alternativa para este modelo podría ser “Fold”.

Foxconn, principal proveedor y ensamblador de Apple, colabora en la preparación para la producción del nuevo iPhone plegable desde junio del año pasado, informó Bloomberg. Según el medio, este dispositivo estaría listo para el público en 2026 y representaría la entrada de Apple en el mercado de teléfonos flexibles, ya explorado por otras marcas del sector tecnológico.

En lo referente al MacBook Pro, la introducción de paneles OLED táctiles constituiría una innovación importante respecto a los modelos existentes, permitiendo dispositivos más delgados y con un nivel de brillo superior. El historial de transiciones tecnológicas en las pantallas de iPad y iPhone, reportado por Bloomberg, sugiere que la mejora se orientaría a modelos de gama aún más alta dentro del repertorio de portátiles, incluso superando a los actuales MacBook Pro equipados con los procesadores M5 Pro y M5 Max.

Según Bloomberg, los nuevos AirPods formarían parte de esta oleada de productos con un salto tecnológico relevante: la inclusión de cámaras de visión artificial. Esta innovación permitiría a los auriculares recabar información visual y enlazarla con Siri, el asistente de voz de Apple. El incremento de funciones, matizó el medio, probablemente colocaría a estos AirPods por encima de los AirPods Pro en cuanto a precio.

Mark Gurman, periodista especializado en Apple y autor habitual de adelantos sobre el portafolio de la compañía, apuntó en su publicación que los avances en la línea “Ultra” constituyen un movimiento significativo de Apple para diferenciar sus productos de gama alta, en un contexto de competencia creciente en el sector de dispositivos inteligentes y portátiles.

La preparación de la producción del iPhone plegable por parte de Foxconn, como informó Bloomberg, marca un hito en la evolución de la gama de teléfonos inteligentes de la compañía, que hasta la fecha no ha incursionado en modelos flexibles. Esta alianza refuerza el vínculo entre Apple y sus principales socios manufactureros en Asia, base de la cadena de suministro global del gigante tecnológico.

Respecto a la pantalla OLED táctil, la propuesta anticipada por Bloomberg establece una línea divisoria clara en la oferta de portátiles de Apple, señalando la voluntad de la compañía de mantener una brecha tecnológica entre los productos estándar y los modelos “Ultra”.

En el caso de los AirPods, la potencial integración de cámaras dotaría a los auriculares de capacidades nuevas, como la posibilidad de reconocimiento de gestos o entorno, en consonancia con la tendencia hacia la inteligencia artificial y la integración multisensorial, reportó Bloomberg. Estas características posicionarían la próxima generación de estos dispositivos en una franja de producto más avanzada, orientada a usuarios que buscan prestaciones superiores y nuevas experiencias de uso.

Bloomberg no precisó fechas exactas para la presentación de la gama “Ultra”, aunque fuentes del periodista Mark Gurman estiman que los lanzamientos podrían producirse este mismo otoño, en línea con los plazos habituales de renovación de hardware en la compañía. La elección del nombre definitivo para el teléfono flexible permanece pendiente, con “Ultra” y “Fold” como principales candidatos, según lo publicado por Bloomberg.

La oferta de dispositivos que se aproximan al mercado, según indicó Bloomberg a través de los datos recabados por Gurman, representa una apuesta de Apple por reforzar su presencia en la franja alta y diferenciarse de la competencia por medio de avances en diseño, tecnología de pantallas y nuevas funcionalidades en wearables y portátiles.

Al detallar las características principales de cada producto en desarrollo, Bloomberg sitúa estos lanzamientos como un punto de inflexión en la estrategia de Apple para los próximos años y apunta a una reorganización del portafolio, con especial atención al segmento premium.