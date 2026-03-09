Ancelotti decide ir a un partido del Santos para ver a Neymar pero el delantero no jugará

Río de Janeiro, 9 mar (EFE).- El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, anunció este lunes que acudirá el martes a un partido del Campeonato Brasileño en el que podría observar a Neymar, al que hasta ahora no ha convocado, pero el Santos decidió reservarlo por fatiga muscular.

De acuerdo con un comunicado divulgado por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), en el proceso de observación de los jugadores que pueden ser convocados para el Mundial de 2026, Ancelotti asistirá la noche del martes al partido en el que Mirassol recibirá al Santos de Neymar por la quinta jornada del Campeonato Brasileño.

El anuncio se produjo a solo una semana de la rueda de prensa en la que Ancelotti dará la lista de convocados para los amistosos de este mes con Francia y Croacia, que serán los últimos de Brasil antes de la convocatoria definitiva para el Mundial 2026.

Pero el propio Santos se encargó de sepultar lo que la prensa ya anunciaba como la gran oportunidad de Neymar para mostrar su fútbol y ser convocado por primera vez por el italiano al divulgar que el delantero no estará en la cancha frente al Mirassol.

"Dando continuidad a la programación de control de carga, el futbolista no estará a disposición del técnico Juan Pablo Vojvoda para el partido del Santos con Mirassol el martes", afirmó el conjunto paulista en un comunicado.

Pese a que se entrenó normalmente con sus compañeros este lunes y tiene previsto realizar trabajos musculares el martes con los jugadores que no viajarán a Mirassol, Neymar estará reservado por fatiga muscular.

De acuerdo con el conjunto paulista, el mayor anotador de la selección brasileña estará disponible para el clásico del próximo domingo en que el Santos recibirá al Corinthians también por el Campeonato Brasileño, un partido al que no acudirá Ancelotti, pero sí algunos miembros de su comisión técnica.

Según la CBF, el clásico de Vila Belmiro será analizado in situ por los asistentes técnicos Mino Fulco, Franchesco Mauri y Bruno Baquete, así como por el preparador de porteros de la selección brasileña, Claudio Taffarel, ante el interés de ver el rendimiento del guardameta del Corinthians, Hugo Souza, uno que está en la lista de posibles convocados.

Neymar no juega con la selección brasileña desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión que lo mantuvo casi un año alejado de las canchas.

Pese a que aceptó fichar por el Santos a comienzos del año pasado para mostrarse y luchar por un cupo en la Canarinha, el delantero ha sufrido una serie de lesiones y problemas musculares que lo han tenido más tiempo fuera de baja que en la cancha.

En las pocas oportunidades que ha tenido, como hace una semana cuando anotó dos goles en la victoria del Santos sobre el Vasco da Gama por el Campeonato Brasileño, ha dado muestras de que sigue siendo un jugador decisivo.

A sus 34 años, Neymar no se encuentra en su mejor estado físico, lo que no le impide mostrar ráfagas de talento.

Ancelotti, sin embargo, ha dejado claro que solo convocará para el Mundial a jugadores que estén al 100 %. EFE