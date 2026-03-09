Albares suspende su asistencia a la toma de posesión de Kast en Chile junto al Rey por la situación en Oriente Próximo

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha suspendido su asistencia a la toma de posesión del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, prevista para este miércoles, 11 de marzo, junto al rey Felipe VI ante "la evolución de la situación" en Oriente Próximo.

Fuentes de Exteriores han confirmado que la decisión se ha tomado de acuerdo con la Casa del Rey. Será la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, quien acompañe a Felipe VI en representación del Gobierno en la ceremonia de transmisión del mando presidencial por parte de Gabriel Boric a Kast.

Asimismo, el ministro Albares "se quedará en España para seguir al frente de las operaciones de evacuación de españoles y la evolución de la crisis regional con el gabinete de crisis", tal y como han detallado desde el Ministerio.

El Rey ha venido representando tradicionalmente a España en todas las tomas de posesión de mandatarios iberoamericanos, ya desde su época como Príncipe de Asturias, salvo contadas excepciones.

Una de ellas fue la de Paz el pasado mes de noviembre en Bolivia. Entonces, el monarca tuvo que declinar asistir debido a que el acto estaba previsto un día antes de que iniciara su viaje de Estado a China junto a la Reina Letizia. En representación española viajó la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Felipe VI aprovechará ahora su desplazamiento a Chile para continuar viaje a Bolivia y poder así mantener un primer encuentro con el nuevo presidente boliviano, al que ya conocía de antemano desde hacía años.

Desde Exteriores han resaltado que con la presencia del Rey en estos actos, "el Gobierno de España refuerza los extraordinarios lazos que unen a los pueblos de ambos lados del Atlántico, a la vez que transmite su disposición a seguir estrechando las relaciones bilaterales entre países que comparten el espacio común de la Comunidad Iberoamericana de Naciones" en el año en que Madrid acogerá la próxima cumbre el mes de noviembre.

EL GOBIERNO FELICITÓ A KAST

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, felicitó al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por su victoria en las elecciones presidenciales en las que se impuso con el 58,61 por ciento de votos, por delante del 41,39 por ciento de la exministra Jeannette Jara.

"Felicito a José Antonio Kast por su victoria en las elecciones y al pueblo chileno por una jornada electoral ejemplar", expresó el jefe del Ejecutivo en 'X', donde también subrayó que "Chile es un país querido por los españoles", además de "un socio estratégico para Europa" con el que España seguirá trabajando y profundizando su relación.

En un comunicado del Ministerio de Exteriores, el Gobierno también expresó la voluntad de trabajar "de forma estrecha" con su gabinete con vistas a "seguir fortaleciendo la amistad entre nuestros pueblos y la relación estratégica entre ambos países en beneficio de nuestros ciudadanos y de la prosperidad del espacio iberoamericano".