Agencias

Un terremoto de magnitud 6 sacude las aguas al norte de Tonga en el Pacífico

Guardar

Bangkok, 8 mar (EFE).- Un terremoto de magnitud 6 sacudió este domingo las aguas al este de Tonga, país insular del Pacífico conformado por más de 170 islas, sin que de momento se haya informado de víctimas ni se haya activado la alerta de tsunami.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, sigla en inglés), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, localizó el temblor a una profundidad de 116 kilómetros en el océano y a una distancia de 17.4 km kilómetros al oeste de Hihifo, la principal localidad de la isla de Niuatoputapu y con unos 300 habitantes.

USGS, que estima que el temblor sucedió alrededor de las 22:28 hora local (9:28 GMT), cifró en un primer momento el sismo en magnitud 6,1, para rebajarlo a magnitud 6 en una actualización posterior.

Tonga se encuentra en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas del planeta con mayor actividad sísmica y donde se producen a diario temblores de diferente intensidad.

La llamada Cuenca Norte de Lau, situada entre Fiyi, Samoa y Tonga, contiene decenas de cráteres activos localizados a entre 1.000 y 1.500 metros de profundidad.

Al menos 189 personas murieron en Tonga y Samoa en septiembre de 2009, debido al tsunami causado por dos terremotos simultáneos de magnitud 8 y 8,1.

En enero de 2022, Tonga fue arrasada por un tsunami provocado por una violenta erupción de un volcán submarino, que dejó al menos tres muertos, al país incomunicado varios días y afectó a más del 80 % de su población. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

De prometer el fin del neoliberalismo a la moderación: los cuatro años de Boric en Chile

De prometer el fin del

Ataques israelíes en el sur de Líbano dejan más de una veintena de muertos en las últimas horas

Ataques israelíes en el sur

El Mercedes de George Russell domina los últimos libres del GP de Australia

El Mercedes de George Russell

El Reino Unido dice que "no subcontrata su política exterior" ante las críticas de Trump

Infobae

El papa pide superar la impotencia que hace creer que no es posible una era sin guerras

El papa pide superar la