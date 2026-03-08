Agencias

Renfe estrena web para saber en tiempo real la ubicación de trenes de Alta Velocidad, Larga y Media Distancia

Guardar

Renfe ha estrenado una web que permite conocer en tiempo real la ubicación de los trenes de alta velocidad, larga y media distancia. Además a partir de noviembre estará también disponible para la red de Cercanías y Rodalies.

La nueva web (tiempo-real.largorecorrido.renfe.com) permite consultar el estado del mapa completo, con todos los trenes en movimiento en ese instante, seleccionar cada convoy que se desee o elegir una estación para obtener información de la misma.

Con esta iniciativa, que también está disponible desde el mes de noviembre para la red de Cercanías y Rodalies, Renfe pone a disposición de los viajeros la información en tiempo real de su tren, tras comenzar a publicar las estadísticas de puntualidad de sus trenes y los datos de incidencia.

Además, Renfe facilitará el acceso a esta nueva herramienta poniendo, en algunos de sus trenes, un Código QR para que los usuarios puedan entrar directamente en esta página web y ver en tiempo real el estado de los mismos.

FUNCIONALIDADES DEL VISOR

El nuevo visor de los trenes de alta velocidad, Larga y Media Distancia permite consultar la ruta por la que circula el tren y cuál es el recorrido; el seguimiento de los trenes, ya que cada tren está representado por un icono circular sobre el mapa y ofrece información del recorrido, última y próxima parada y las horas previstas de llegada.

Asimismo, se podrá ver el origen y destino de la circulación, las paradas, indicando en diferentes colores las ya pasadas y por las que va a circular, y los tiempos estimados de paso para cada una de las estaciones, así como la información de las estaciones.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

David Bustamante, ante la mayoría de edad de Daniella, su hija con Paula Echevarría: "Lógicamente da miedo"

David Bustamante, ante la mayoría

El Mercedes de George Russell domina los últimos libres del GP de Australia

El Mercedes de George Russell

Zelenski insta desbloquear apoyo de 90.000 millones de euros a Ucrania y sanciones a Rusia

Infobae

México decomisa 300 kilos de metanfetamina en el sureño estado de Guerrero

Infobae

El papa expresa su solidaridad a las mujeres que sufren formas de violencia

Infobae