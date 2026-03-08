Renfe estrena web para saber en tiempo real la ubicación de trenes de Alta Velocidad, Larga y Media Distancia

Renfe ha estrenado una web que permite conocer en tiempo real la ubicación de los trenes de alta velocidad, larga y media distancia. Además a partir de noviembre estará también disponible para la red de Cercanías y Rodalies.

La nueva web (tiempo-real.largorecorrido.renfe.com) permite consultar el estado del mapa completo, con todos los trenes en movimiento en ese instante, seleccionar cada convoy que se desee o elegir una estación para obtener información de la misma.

Con esta iniciativa, que también está disponible desde el mes de noviembre para la red de Cercanías y Rodalies, Renfe pone a disposición de los viajeros la información en tiempo real de su tren, tras comenzar a publicar las estadísticas de puntualidad de sus trenes y los datos de incidencia.

Además, Renfe facilitará el acceso a esta nueva herramienta poniendo, en algunos de sus trenes, un Código QR para que los usuarios puedan entrar directamente en esta página web y ver en tiempo real el estado de los mismos.

FUNCIONALIDADES DEL VISOR

El nuevo visor de los trenes de alta velocidad, Larga y Media Distancia permite consultar la ruta por la que circula el tren y cuál es el recorrido; el seguimiento de los trenes, ya que cada tren está representado por un icono circular sobre el mapa y ofrece información del recorrido, última y próxima parada y las horas previstas de llegada.

Asimismo, se podrá ver el origen y destino de la circulación, las paradas, indicando en diferentes colores las ya pasadas y por las que va a circular, y los tiempos estimados de paso para cada una de las estaciones, así como la información de las estaciones.