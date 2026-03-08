Juventud le da otro duro golpe al presente de Nacional

Montevideo, 8 mar (EFE).- Juventud le dio este domingo un duro golpe al presente de Nacional al vencerlo por 3-1 en la quinta fecha del Torneo Apertura uruguayo.

Una semana después de perder el Clásico frente a Peñarol, el Tricolor tenía la opción de recuperarse e incluso de alcanzar a su máximo rival, que el sábado dejó dos puntos por el camino cuando empató 1-1 con Danubio.

Lejos de esto, Nacional perdió más pisada al caer frente a un equipo que utilizó un once alternativo y ocupa en este momento el décimo lugar de la clasificación.

En el estadio Artigas de la ciudad de Las Piedras, el local pegó temprano y se puso en ventaja a los 19 minutos gracias a un tanto de Alejo Cruz. Antes del final de la primera parte, Gonzalo Gómez duplicó la ventaja de los dirigidos por el argentino Sebastián Ariel Méndez.

En el comienzo del segundo tiempo, el exdelantero de Valencia y Celta de Vigo Maximiliano Gómez le devolvió la esperanza al Tricolor sellando el 2-1 parcial, pero casi de inmediato Agustín Izaguirre anotó el tercero para Juventud y sentenció el juego.

Disputadas cinco fechas del Torneo Apertura, Nacional ganó dos encuentros, igualó uno y perdió los dos restantes. Uno de estos frente a Peñarol, que lo venció como visitante luego de cinco años sin poder ganar en el estadio Gran Parque Central.

Por otra parte, desde que en octubre del pasado año asumió como entrenador del Tricolor, Jadson Viera lo dirigió en 14 partidos en los que sumó cuatro victorias, ocho empates y dos caídas.

No obstante, uno de esos triunfos llevó a que Nacional conquistara la Liga Uruguaya de la temporada 2025, cuando venció por 1-0 a Peñarol en la segunda final.

Del otro lado, Juventud se preparó de la mejor manera para jugar el jueves en el estadio Atanasio Girardot de Colombia frente a Deportivo Independiente Medellín.

Luego de igualar 1-1 en Montevideo, ambos equipos buscarán sellar allí su boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Este domingo, la mayoría de los jugadores que comenzarán como titulares no sumaron minutos. EFE