Felipe VI habla con el emir de Catar y el sultán de Omán sobre la guerra en Oriente Medio

Madrid, 8 mar (EFE).- El rey Felipe VI ha hablado este domingo por teléfono con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, y con el sultán de Omán, Haitham bin Tarik, sobre la situación en Oriente Medio.

Fuentes del Palacio de la Zarzuela han informado a Efe sobre estos contactos, tras los realizados ayer sábado con los jefes de Estado de Chipre, Baréin, Líbano y Kuwait, a los que trasladó su "afecto y solidaridad" por las consecuencias que la guerra en Oriente Medio está teniendo en estos países.

Este domingo el monarca español contactó con el mismo objetivo con el emir de Catar y el sultán de Omán, con los que abordó las repercusiones que está teniendo en la región el conflicto bélico que enfrenta a Estados Unidos e Israel con Irán.

Felipe VI habló con ambos dirigentes sobre esta guerra y los efectos que está teniendo en la estabilidad de la región, que desde el sábado 28 de febrero sufre el fuego cruzado de los bombardeos de EE.UU. e Israel en Irán y la respuesta de Teherán contra bases e intereses estadounidenses en la región. EFE