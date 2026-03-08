Agencias

Felipe VI habla con el emir de Catar y el sultán de Omán sobre la guerra en Oriente Medio

Guardar

Madrid, 8 mar (EFE).- El rey Felipe VI ha hablado este domingo por teléfono con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, y con el sultán de Omán, Haitham bin Tarik, sobre la situación en Oriente Medio.

Fuentes del Palacio de la Zarzuela han informado a Efe sobre estos contactos, tras los realizados ayer sábado con los jefes de Estado de Chipre, Baréin, Líbano y Kuwait, a los que trasladó su "afecto y solidaridad" por las consecuencias que la guerra en Oriente Medio está teniendo en estos países.

Este domingo el monarca español contactó con el mismo objetivo con el emir de Catar y el sultán de Omán, con los que abordó las repercusiones que está teniendo en la región el conflicto bélico que enfrenta a Estados Unidos e Israel con Irán.

Felipe VI habló con ambos dirigentes sobre esta guerra y los efectos que está teniendo en la estabilidad de la región, que desde el sábado 28 de febrero sufre el fuego cruzado de los bombardeos de EE.UU. e Israel en Irán y la respuesta de Teherán contra bases e intereses estadounidenses en la región. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Pacha Espino: "Sumamos, que es lo importante"

Infobae

Muere un soldado de EE. UU. atacado por Irán en Arabia Saudí

Infobae

Muere un soldado de EEUU herido en un ataque de Irán en Arabia Saudí

Infobae

Delcy Rodríguez pide a las mujeres de Venezuela mantenerse unidas por la paz del país

Infobae

Carlos Soler: “La final de Copa va a ser totalmente diferente”

Carlos Soler: “La final de