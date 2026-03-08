Ascienden a 30 los muertos en Kenia por fuertes lluvias e inundaciones

Nairobi, 8 mar (EFE).- Al menos 30 personas murieron en Kenia por las fuertes lluvias e inundaciones que se produjeron entre el viernes por la tarde y el sábado, especialmente en Nairobi, donde el temporal dejó 28 fallecidos, informó este domingo la Policía.

La cifra de víctimas mortales aumentó después de que el jefe de la Policía de la capital keniana, George Seda, afirmase que se encontraron cinco cuerpos más en la capital durante las operaciones de búsqueda y rescate, según medios locales.

"Los equipos de rescate siguen ahí fuera para encontrar a posibles supervivientes, pero esperamos encontrar más cuerpos", añadió Seda.

A los fallecidos en Nairobi, entre los que hay dos niños, se suman otros dos menores muertos en el condado de Kitui (162 kilómetros al este de la capital).

Hasta el momento, las autoridades aseguran haber rescatado a 30 personas, y la Cruz Roja keniana afirmó que rescató a 20 personas atrapadas en la carretera de Kirinyaga.

Según las autoridades, diferentes carreteras y puentes han resultado dañados, inundados e incluso arrasados por el agua.

El acceso a las principales carreteras de Nairobi, como la carretera Mombasa, la autopista Uhuru, la carretera Langata, la carretera Mpaka y la carretera Kangundo también se vieron afectadas, si bien su normalidad se ha recuperado "progresivamente" con el trabajo de diversas agencias del Gobierno nacional y del condado.

Los equipos gubernamentales también se encuentran en tareas para desatascar los sistemas de drenaje de la capital, cerrar pasos inseguros y desviar el tráfico.

El Departamento Meteorológico de Kenia (KMD, por sus siglas en inglés) informó este sábado en redes sociales de que la alerta por lluvias intensas emitida el pasado martes permanecerá activa hasta el lunes en todo el país.

Estas lluvias son parte de una "racha húmeda prolongada" que comenzó a mediados de febrero de 2026, y que ha provocado la saturación de los sistemas de drenaje. EFE