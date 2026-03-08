ARCOmadrid cierra su edición de 2026 con 95.000 visitantes y un impacto económico en Madrid de 195 millones de euros

Entre las adquisiciones más recientes, el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) integró a su colección treinta obras de veintitrés artistas, de las cuales diecinueve corresponden a mujeres, con una inversión global de 555.000 euros. Esta acción formó parte de las importantes compras institucionales realizadas durante la 45 edición de ARCOmadrid, contribuyendo a un evento que, según informó el medio, generó un impacto económico en Madrid valorado en 195 millones de euros.

De acuerdo con la información difundida por la organización y recogida por distintos medios, el cierre de ARCOmadrid 2026 contabilizó un total de 95.000 visitantes, entre los que figuran cerca de 40.000 profesionales procedentes de distintas regiones del mundo. Este balance, que la organización define como “favorable”, se reflejó tanto en la asistencia como en la actividad comercial durante los días que el recinto IFEMA albergó la feria internacional. El evento reunió a 211 galerías provenientes de treinta países, reforzando el posicionamiento de Madrid como uno de los epicentros del arte contemporáneo en Europa y Latinoamérica.

Tal como destacó el evento en su informe, la presencia femenina volvió a subir este año y alcanzó un 40% de las y los artistas representados, según los registros elaborados por Mujeres en las Artes Visuales (MAV). Un total de 1.300 creadores, de diversas nacionalidades y trayectorias, expusieron sus obras en esta edición de la feria, lo que contribuyó a ampliar la diversidad de propuestas y voces artísticas. Además, ARCOmadrid permitió el sostenimiento de 1.475 empleos directos e indirectos vinculados a la cadena productiva del arte, la cultura y los servicios.

El Ministerio de Cultura realizó diecisiete compras, por un importe de 402.760 euros, para incrementar los fondos del Museo Reina Sofía. Las adquisiciones incluyeron obras de artistas como Annette Messager, Claudia Andujar, Ester Chacón, La Ribot, Kapwani Kiwanga, Venuca Evanán, Amparo de la Sota, Ana Laura Aláez, María Alcaide, Pere Noguera, Oriol Vilanova, Ángel Bados, Joan Gelabert y Roberto Jacoby. Nueve de estos catorce creadores son mujeres; ocho tienen nacionalidad española mientras que seis proceden de otros países, entre ellos cuatro de América Latina. Las obras seleccionadas corresponden en su mayoría al arte español o de galerías ubicadas en España, y abarcan un espectro temporal que va desde la juventud de María Alcaide, con 34 años, hasta la veteranía de Claudia Andujar, que suma 94.

La Fundación ARCO también amplió sus fondos con la compra de siete piezas. Esta adquisición se realizó gracias a los fondos recaudados durante la Cena Fundación ARCO del 3 de marzo, con asesoría de Tania Pardo, directora del Museo CA2M, y Joanna Zielinska, conservadora del Museum of Contemporary Art Antwerp (M HKA). Se sumaron obras de Abraham Cruzvillegas, Lia D Castro, Katinka Bock y Janis Rafa, así como piezas de Ana Laura Aláez, Amparo de la Sota y Sheida Soleimani, obtenidas mediante diferentes apoyos y donaciones, incluyendo al Consejo Internacional de la Fundación ARCO, Frèderic Malle y el Club Matador.

La Comunidad de Madrid entregó el premio ARCO 2026 a Los Bravú, Federico Miró y LUCE. De acuerdo con la información consignada por la organización del evento, las obras galardonadas —incluyendo la pintura ‘En la grieta brilla el deseo’ (2025) de la galería El Apartamento, el biombo ‘Sin título’ (2026) de F2 Galería, y las fotografías ‘Toldo Cruces Almería’ (2024) de 1Mira Madrid— pasarán a formar parte del acervo del Museo Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Madrid incorporó a la colección del Museo de Arte Contemporáneo (MAC) cuatro nuevas piezas, por un valor superior a 71.100 euros. Entre ellas figuran ‘Ritmo del mundo’ (1984) de Patricia Gadea, la escultura ‘Hemos traído al mundo a todo el mundo. Y jamás mejor dicho’ (2002) de Elena Blasco, la instalación ‘Old Master’ (Cézanne) (2017) de Oriol Vilanova y ‘Wayward’ (2022) de Daniel Canogar.

Según reportó el evento, la Junta de Andalucía aumentó su presupuesto para adquisiciones en un 45%, adquiriendo once obras de nueve galerías para los fondos del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) y el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), con una inversión de 145.134 euros. La selección abarca trabajos de Victoria Gil, Christian Lagata, Julia Llerena, Regina de Miguel, Cristina Mejías, Julia Santa Olalla, Fernando Clemente, Natalia Domínguez y María Alcaide, provenientes de un abanico de galerías como Alarcón Criado, Rafael Ortiz, Àngels Barcelona, ArtNueve, Formato Cómodo, House of Chappaz, Maisterra, Sabrina Amrani y T20.

Asimismo, el medio indicó que el Museo de Arte Contemporáneo de Palma (Es Baluard) sumó cinco nuevas obras a su acervo, en tanto la Fundación María Cristina Masaveu Peterson adquirió catorce piezas de autoras y autores como Alicia Martín, Susana Solano, Esther Chacón Ávila, Amparo de la Sota, Belén Rodríguez, Sonia Navarro, Darío Villalba, Esther Ferrer, Enrique Aznar, Teresa Lanceta, Nuno Nunes Ferreira y Eduardo Chillida, entre otros. Estas adquisiciones se realizaron a través de diversas galerías, incluyendo Rafael Pérez Hernando, José de la Mano, Galería Alegría, Alarcón Criado, T20, Leandro Navarro, Guillermo de Osma, 1 Mira Madrid, Juan Silió y Mayoral.

Por otra parte, se destacó la solidez del intercambio entre agentes de Europa y América Latina, consolidando a ARCOmadrid como un punto de convergencia clave del sector internacional del arte contemporáneo, según consignó la organización. La suma de inversiones públicas y privadas, junto con la diversidad de galerías y artistas representados, reforzó el papel de la ciudad como un espacio estratégico para el desarrollo de colecciones y la promoción de talentos emergentes y consolidados.

El evento concluyó con una nota favorable en términos comerciales, al facilitar ventas relevantes tanto a instituciones como a colecciones privadas, lo cual, según versiones reunidas por distintos medios y el propio balance de la organización, refuerza la posición de ARCOmadrid como un referente dentro del calendario anual de ferias internacionales de arte.