Alamany (ERC) apela al feminismo como antídoto ante un "mundo dominado por machos alfa"

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha apelado al movimiento feminista como antídoto ante un "mundo dominado por machos alfa", a quienes ha acusado de llevar al mundo a guerras y tomar decisiones testosterónicas desde despachos.

En declaraciones este domingo antes de participar en la manifestación del 8M en Barcelona, ha instado al movimiento feminista a escuchar y conectar con los jóvenes que "se sienten más alejados que en otros tiempos del feminismo".

Alamany ha sostenido que el feminismo es "la vía para conseguir una sociedad mucho mejor para hombres y mujeres, más conciliadora, más tranquila y más empática", y ha llamado a no retroceder sino a pensar en los próximos pasos.

