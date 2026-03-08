Al menos seis heridos, uno grave, tras el lanzamiento de proyectiles iraníes sobre el centro de Israel

Un hombre de unos 40 años de edad ha resultado herido de gravedad por el impacto de los restos de la intercepción de un proyectil iraní sobre Tel Aviv, en la costa de Israel, mientras que cinco personas más han resultado heridas de menor consideración en Petah Tikva.

Los seis heridos de Petah Tikva han sido diagnosticados de lesiones de carácter moderado o leve, según informa el diario israelí 'Yedioth Aharonoth' citando a los servicios de emergencia, la Estrella de David Roja o Magen David Adom.

Más de una docena de impactos han sido contabilizados en el centro de Israel, según la Policía, que alerta de que en el caso de Petah Tikva, la extensión de los daños podría deberse de una cabeza de bomba de racimo.

Las Fuerzas Armadas israelíes han enviado a personal especializado a los lugares de impacto e investiga ya las circunstancias de estos incidentes.