Rocío Carrasco, la última defensora de Alejandra Rubio: "Escribe muy bien"

Durante la presentación de la exposición de Aldo Comas, celebrada en el marco de la Semana del Arte de Madrid, Rocío Carrasco manifestó públicamente su apoyo a Alejandra Rubio ante el inminente lanzamiento de su primera novela. En declaraciones recogidas por el medio, Carrasco destacó la capacidad literaria de Rubio: “Y escribe muy bien”, subrayó, aportando así su punto de vista sobre las habilidades de la debutante en el sector editorial. Esta opinión se suma a la ola de reacciones que ha suscitado la nueva faceta de Rubio, marcada tanto por la controversia como por los mensajes de respaldo provenientes de figuras del espectáculo y profesionales del ámbito literario. Según informó la plataforma, la hija de Terelu Campos se encuentra a pocos días de ver su primer libro en las librerías mientras mantiene la obra en fase de preventa.

De acuerdo con los detalles proporcionados por la fuente, Alejandra Rubio ha afrontado críticas y cuestionamientos con motivo de su incursión en la literatura. La publicación especifica que, a pesar de estas objeciones, ha contado con el respaldo no solo de familiares y amistades, sino también de periodistas y escritores reconocidos, quienes han valorado positivamente su talento para la escritura. El apoyo manifestado por Carrasco reviste una importancia particular, puesto que ella mantiene una relación de cercanía con la familia Campos, especialmente con Terelu y Carmen Borrego, a quienes suele considerar como parte de su entorno más íntimo.

Tal como consignó el medio, Carrasco expresó que el interés de Alejandra Rubio por la escritura no constituye un hecho reciente. “Que no se vaya a pensar la gente que es de ahora”, afirmó, matizando que la vocación de la joven autora por el oficio viene de tiempo atrás y no responde a un impulso momentáneo. Estos comentarios refuerzan la percepción de que la decisión de Rubio de publicar su primera novela se apoya en una inquietud personal longeva y reconocida por su círculo más cercano.

El medio también detalló que, durante el evento artístico, Carrasco optó por no extenderse sobre otros asuntos ligados a la atención mediática que rodea actualmente a Alejandra Rubio. Asimismo, la hija de Rocío Jurado declinó responder preguntas sobre la relación entre Rubio, Carlo Costanzia y Laura Matamoros, protagonistas de una disputa ampliamente comentada en las últimas semanas. En este contexto, Carrasco prefirió limitar su intervención a comentarios relacionados con la exposición y evitar referencias a temas personales o polémicas familiares.

La fuente también indica que Carrasco no se pronunció acerca de declaraciones previas realizadas por su propia hija Rocío, relacionadas con la celebración del trigésimo cumpleaños de Gloria Camila. La aludida zanjó el asunto con: “No tengo nada que contarte de eso”, eludiendo cualquier declaración que pudiera alimentar la controversia mediática. Bajo este panorama, el entorno de Alejandra Rubio se caracteriza por combinar manifestaciones de respaldo público y una notoria cautela para no avivar conflictos personales durante intervenciones ante los medios.

La expectativa en torno al estreno de Rubio como autora se ve incrementada por la motivación de diversos sectores de la sociedad, incluidos creadores culturales y agentes literarios, que ya han expresado su interés en el resultado de este primer emprendimiento. Según los reportes de la prensa, la joven escritora espera que la publicación de la novela marque el inicio de una trayectoria destacada en el sector editorial, transitando entre comentarios elogiosos, reservas y reacciones de respaldo de figuras influyentes tanto del entretenimiento como de la literatura.