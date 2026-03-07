México informa de la evacuación de 629 connacionales de países de Oriente Medio

Ciudad de México, 7 mar (EFE).- La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) informó que hasta el momento 629 mexicanos han sido evacuados de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Catar tras una semana del ataque de gran escala de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En un comunicado, la SRE detalló que la mayoría de los connacionales han salido vía terrestre hacia países que cuentan con espacio aéreo abierto.

“Cada país está determinando la reapertura de sus espacios aéreos, lo que ha permitido la reanudación de un mayor número de vuelos comerciales”, precisó el documento tras recomendar a la población consultar directamente con las aerolíneas y agencias de viajes, si cuentan con alguna reservación.

La cancillería mexicana también advirtió que ante “las condiciones que prevalecen en Irán”, la embajada del país mexicano estará operando a partir del lunes, 9 de marzo, desde Bakú, capital de Azerbaiyán.

En cuanto al resto de las embajadas en la región sostuvo que “siguen funcionando en alerta permanente” y “en contacto con las autoridades locales y la comunidad mexicana” para brindar asistencia y ofrecer rutas terrestres seguras para los mexicanos que desean salir de la zona.

Además confirmó que hasta ahora no se han reportado connacionales que hayan sufrido daños a su integridad física, aunque reiteró la recomendación de no viajar a la región.

El pasado sábado Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.

Tras la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, y gran parte de la cúpula militar, Irán ha prometido vengarse.

Incluso el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este sábado que la exigencia del mandatario estadounidense, Donald Trump, de una rendición incondicional de la República Islámica “es un sueño que se llevarán a la tumba”.

Al tiempo que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sostuvo que Israel continuará con su ofensiva contra Irán “con toda la fuerza”, una postura con la que coincidió Trump desde Miami.